Un niño encontró a su hermano pendiendo de una soga en un dormitorio

Fotos DESPLIEGUE. Varias áreas de la Policía y la Dra. Ganem trabajaron en el lugar para evacuar cualquier duda.

07/01/2017 -

Aparentemente angustiado por la falta de trabajo y por una serie de discusiones con su pareja y su familia, un joven tomó la drástica decisión de quitarse la vida. El dramático cuadro se completó con la intervención de un niño de cuatro años, que fue quien encontró a su hermano mayor pendiendo de una soga en una habitación de la vivienda. La Fiscalía dispuso que no se practique la autopsia, que el cuerpo sea entregado a sus familiares y que se secuestren algunos elementos.

El lamentable episodio se registró ayer en horas de la siesta en una vivienda del barrio San Cayetano de la ciudad de Añatuya.

De acuerdo con las fuentes, un hombre llamó a la Policía y comunicó que su hijastro se había quitado la vida. Inmediatamente los uniformados se trasladaron al lugar, al igual que la fiscal de turno, Dra. María Emilia Ganem.

Según revelaron las fuentes, cuando arribaron al lugar el cadáver del joven ya se encontraba en una cama, donde aparentemente habían intentado reanimarlo sin éxito. A centímetros había una soga de color verde, que el occiso había empleado para colgarse del techo.

Al entrevistarse con los familiares, éstos revelaron a los investigadores que el joven se llamaba Alejandro Sosa (24), el cual residía en el inmueble con su concubina, con su propia madre, la pareja de ésta y un hermano menor (4).

Deslizaron que el joven estaba sin trabajo y ayer había mantenido una discusión con su pareja en primera instancia y luego con su madre. Ante esa situación había tomado un bolso y había dicho que se dirigía hacia Colonia Dora.

Durante algunas horas no contestó los llamados. Aparentemente en horas de la siesta había regresado y mientras la familia dormía, él ingresó a la habitación donde se quitó la vida.

El trágico cuadro fue descubierto por el hermano menor del joven. Sus familiares intentaron reanimarlo, pero no hubo caso. La fiscal Ganem considero que no había signos de violencia, por lo que no solicitó autopsia. De todas formas sí se secuestraron algunos elementos de la escena.