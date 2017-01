Fotos La magia del atardecer se vive en Playa Bikini

07/01/2017 -

Punta del Este es la sensacion del verano, ano tras ano. Durante los meses de calor la ciudad y sus playas se llenan de veraneantes, sobre todo argentinos y brasilenos, que acuden en masa al ¡§balneario¡¨ mas reputado de Sudamerica. Los santiaguenos no quieren perderse la magia del lugar y eligen a diario visitarla para disfrutar de lo que la naturaleza regala. Y muy cerca de Punta del Este, Barra se ha convertido en la zona con mas ambiente nocturno. Y la fiesta empieza en sus playas, en concreto en Playa Bikini, la elegida por todos. D urante el dia es una playa normal que se llena de vendedores ambulantes y de jovenes luciendo cuerpazos mientras toman mate en grupos de amigos. Pero cuando llega la tarde empieza a sonar la musica. Cuando llega el atardecer el chiringuito (puestos en medio de la playa) es una fiesta de musica y de jovenes bailando en banador y bikinis en un frenesi de fiesta total. El climax se alcanza con las espectaculares puestas de sol que tine el cielo de toda una gama de anaranjados, amarillos y rojos hasta que se hace de noche. P ero luego de largas horas, la musica deja de sonar, la juerga se acaba y todo el mundo va dejando la playa para prepararse para la larga noche de Barra. Y Playa Bikini vuelve a la tranquilidad hasta el dia siguiente. Esa es su magia, ese es su atractivo. Por eso, hasta que no se conoce este rincon, no se puede decir que conocen Punta del Este. ƒÜ