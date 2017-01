Fotos En plena lluvia, una mujer se salva de ser arrastrada al río Suquía

07/01/2017 -

Una automovilista de 36 años fue rescatada por personal de la Brigada de Explosivos de Córdoba en momentos en que su auto era arrastrado por el agua. El episodio se desencadenó pasadas las 17 en avenida Sagrada Familia y Costanera cuando un chaparrón se abatía sobre la capital cordobesa, según informó La Voz del Interior. La mujer, identificada como Yanina Edith C. de 36 años, se encontraba en su vehículo Ford Fiesta Kinetic gris cuando fue sorprendida por la lluvia. Personal de la Brigada de Explosivos que se encontraba cerca del lugar logró rescatarla. Policías y bomberos lograron retirar el auto de las márgenes del río Suquía. "El auto se paró y el agua comenzó a llevarme, yo ya no lo manejaba, no me di cuenta, me ayudaron dos policías, el oficial Giménez de Explosivos y Contreras, mucha gente también. Los policías se ocuparon de llamar, el auto quedó estancado y alguien de la Municipalidad, no sé, colaboró para sacarlo, fueron como 20 minutos", señaló la mujer. Yanina dijo que sólo son ‘daños materiales’ y que por suerte está bien.