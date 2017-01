Fotos Candelaria, la hija de Tinelli se mostró en ropa interior en sus vacaciones familiares

07/01/2017 -

Junto a su padre, Marcelo Hugo y toda su familia, Candelaria Tinelli se encuentra de vacaciones en Punta del Este en la chacra marítima que tiene su papá en la zona de La Boyita, el destino que eligen todos los años para descansar durante el verano. Esta semana, su papá fue noticia porque se dejó ver durante los primeros días del año en la playa junto a su hermano Lorenzo y la pareja de su padre, Guillermina Valdés.

Pero mientras se relaja en Uruguay junto a sus seres queridos, la joven Candelaria suele publicar algunas postales de esta escapada familiar en las redes sociales. No obstante, en esta oportunidad, la hija de Marcelo compartió con sus seguidores una fotografía muy sensual en la que muestra su ropa interior.

En la selfie que se sacó, también se destacan los tatuajes que tiene en gran parte de su cuerpo. Recientemente, se realizó un llamativo tattoo que le cubre de negro casi todo el cuello y señaló que ‘no me dolió, por ahí un poco en el medio del cuellito, donde está la nuez (de Adán) para los hombres. No me durmieron, no me anestesiaron, ¡ni a palos! El tatuaje se tolera, así que hay que bancárselo’, aseguró sobre este último diseño.