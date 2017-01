Mirtha recargada: contra la grieta en el espectáculo y lapidaria con Scioli

07/01/2017 -

Mirtha Legrand fustigó a quienes fogonean la división entre Carlos Paz y Mar del Plata, en lo que se refiere a espectáculos especialmente. Fiel a su estilo, la diva, que hoy arranca, desde el Hotel Costa Galana (Mar del Plata) con "La Noche de Mirtha", no anduvo con vueltas.

"¡Qué ridículo!", expresó, sin ocultar su ofuscación, cuando le consultaron acerca de si los espectáculos de Carlos Paz eran mejor que los de Mar del Plata o viceversa. "Todos tratamos de tener éxito. Esas antinomias de los argentinos no hace bien a nadie", enfatizó.

En forma clara y contundente, resaltó: "Ojalá le vaya maravillosamente bien a Carlos Paz y a Mar del Plata. Son artistas que, en uno u otro lugar, vienen a trabajar, a ganarse la vida honestamente"

Dura con su ex amigo Daniel Scioli la "Chiqui", volvió a cargar contra el ex gobernador bonaerense. Recordó que fue "muy amiga de Scioli, pero se presentó una circunstancia muy difícil y desagradable sin haberla pensado, porque fue insólito lo que pasó con la presencia de Silvestre". El cantante Silvestre, en el programa de Mirtha había revelado que Scioli tuvo un romance con su ex pareja, Verónica Vieyra cuando ella tenía 13 años. Esa aseveración provocó la ira de Scioli .

"Era una cosa inaudita de la mujer que se suponía había tenido un amor con el ex gobernador. Pero el resto lo ignoramos. Los políticos no quieren que se hable mal de ellos".

Moria y Moyano, los invitados

En tanto, la "Chiqui" confirmó que su invitado para esta noche será, entre otros, el diputado del Frente Renovador, Facundo Moyano y para el almuerzo de mañana a Moria Casán. Adelantó que esta noche, en el arranque, desde Mar del Plata, de "La Noche de Mirtha", con Facundo Moyano, le preguntará sobre su supuesto romance con Susana. "A Susana le gusta, es un lindo muchacho. Susana es fisiquera, es muy fisiquera, le gustan los físicos", resaltó entre risas.