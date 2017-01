Fotos Silvia Montanari volvió al teatro tras 25 años de ausencia para encarnar a una madre corrupta

07/01/2017 -

Hacía 25 años que Silvia Montanari no trabajaba en teatro en Carlos Paz. Pero la voz en el teléfono de José María Muscari para que encarnara al personaje de ‘Memecha’, la madre del candidato a presidente en "Los Corruptelli", la hizo retornar a las tablas.

‘Vengo de vivir uno de los momentos más tristes de mi vida porque mi hermana Marilyn se estaba muriendo, ahora mi hermana ya no está. Pero si Muscari no me hubiera convocado, quizá estaría encerrada en casa, entonces estoy pasando un momento muy especial, rodeada de gente que me abraza, me besa, que contiene, el trabajo te ayuda a vivir’, señaló la actriz a Canal 7 y EL LIBERAL.