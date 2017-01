Fotos Graciela: "Las mujeres somos soñadas a toda edad"

07/01/2017 -

Luego de 8 años de no hacer teatro, Graciela Alfano volvió a las tablas más plena que nunca. En la obra "Los Corruptelli", dirigida por José María Muscari y producida por Gustavo Sofovich encarna al personaje de ‘Troyana Hot’, junto a un elenco que está compuesto además por Fabián Gianola, Silvia Montanari, Cristian Sancho, Liliana Pécora y Noelia Marzol.

La actriz contó a Canal 7 y a EL LIBERAL cómo fue que llegó a encarnar este personaje y su regreso a Carlos Paz, luego de 15 años de no hacer temporada en la villa veraniega.

-¿Cómo surgió la decisión de hacer teatro en Carlos Paz?

-Tuve una gran experiencia aceptando esto y no pensaba hacer teatro en la temporada si bien había tenido muchas oportunidades para hacerlo. Pero, cuando Gustavo Sofovich me llamó y José Muscari me dijo que el personaje lo había escrito para mí que era ‘Troyana Hot’ y que la obra era "Los Corruptelli" y quiénes eran los actores, todos ellos excelentes, dije que tenía que hacer esto. Además hacía 8 años que no me subía a un escenario sobre todo por la muerte de mi madre y el duelo. Porque además hace 15 años que no venía aquí así que ha sido muy fuerte subir al escenario. Tengo mucho respeto por el escenario, amo este lugar, y me crié desde los 17 años entre grandes. He tomado clases haciendo experiencia y este es un lugar sagrado para mí.

-¿Es una temporada especial y sanadora con que te encontraste en la villa? -Encontré un lugar soñado, precioso, limpio, subí a la cruz, hice mis fotos en el río, en las piedras, a mí me encanta todo eso. Estoy muy feliz. Tan contenta estoy que tengo ganas de empezar a pintar porque vos miras las montañas y tienes que pintarlas. Pero al lugar lo hace la gente. Aquí la gente me ha recibido con un afecto, con un cariño que me emociona.

-Hay una foto en la pileta con la que ha deslumbrado

-Mi objetivo es decirles a las mujeres que no nos convertimos en chatarra vieja, somos sexigenarias, sexies y legendarias y funcionamos divinas. Además tenemos experiencia no competimos con las chicas porque las chicas son divinas ellas. Toda mujer es bonita, sino que cada uno recuerde a su madre, a su abuela, en mi caso han fallecido pero eran grandes mujeres con una gran sensibilidad, las mujeres somos soñadas a toda edad.