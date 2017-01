La memoria lo hizo volver no sólo a su infancia sino a Carlos Saavedra

07/01/2017 -

A Peteco Carabajal siempre se lo escucha recordar que tuvo una infancia con algunas necesidades, menos las vinculadas al amor. Por eso, cuando le preguntan si siente cierto peso de ser hoy un referente para muchos jóvenes, él responde con sin esa presión.

"No siento el peso. Lo que siento es una linda responsabilidad para conmigo. Saber que a mí me escucham, que me toman de referencia, hace que yo me controle, que trate de no hacer macanas en lo artístico, que piense bien qué es lo que quiero decir, hasta dónde está la ocurrencia y la verdadera creación; y eso es crecimiento, porque uno cuando es joven no alcanza a darse cuenta qué es ocurrrencia y qué es verdadera creación", remarcó en su charla con Walter Díaz. Peteco Carabajal hizo un recorrido por su vida, y en un paréntesis amoroso apareció la figura de Carlos Saavedra, un fiel compañero de su padre, Carlos Carabajal, a quien el llamaba "el alejador de tristezas".

"La huella indeleble. Es así. Cuando uno lo evoca se ríe, porque de sólo verlo ya te generaba la risa. Carlos Saavedra provocaba ese bienestar de la risa, con el humor, y cuando empezaba a hablar era increíble, era el color de voz y la forma natural en la que lo hacía. No contaba chistes, sino que compartía los relatos de una manera de vivir", dijo Peteco.

Y agregó: "Con mi viejo hacían una buena dupla en el escenario. Carlos Saavedra era el que hablaba, le tiraba bromas a mi padre, y él contestaba bajando la cabeza hasta que le devolvía una como la de Cosquín, cuando lo presentó como ‘la reina del algodón’ (por la cabeza y las patillas blancas)", volvió a sonreír Peteco.