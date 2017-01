Fotos Peteco cantará con nueva formación en el Festival de la Chacarera

07/01/2017 -

En la segunda y última noche de la 46ª edición del Festival Nacional de la Chacarera, que se realiza en el Club Old Lions, Peteco Carabajal no se presentará como solista, sino que subirá al escenario como parte de Riendas libres, el trío que conforma con su hijo Homero y Martina Ulrich. Así lo adelantó ayer en su paso por Radio Panorama, adonde compartió una animada charla con Walter Díaz, en el programa "Pago donde nací", que va de lunes a viernes, de 13.30 a 16, a través del 100.1 del dial.

En ese contexto, Peteco señaló que "más allá de quién organice el Festival, la chacarera está en el espíritu de los santiagueños, porque forma parte de nuestra cultura. Por eso la gente no especula con el sentimiento, sino que participa".

Fue precisamente hablando de su presencia en esta nueva edición cuando comentó que su participación con el trío Riendas libres es una manera de ir soltando de a poquito su perfil solista. "Siento mucha expectativa porque Riendas libres, con Homero y Martina, es la formación nueva en trío, y es también un paso importante para mí porque de a poquito voy a ir abandonando esta cuestión solista para formar parte de un grupo, como ya lo hice con Carabajal, Santiago Trío, MPA. Desde el 91 que grabé como solista y no dejé de hacerlo por más de 20 años. Confieso que me he cansado, porque el trabajo es todo de uno. En grupo la responsabilidad es compartida. Además, estoy feliz de poder estar con mis hijos", remarcó en relación a Homero y a la hija de Claudia Cárpena, Martina Urlich. Peteco no es el único que da sorpresas.

Walter Díaz logró conmoverlo recibiéndolo con toda la colección de sus discos, algo que ni siquiera Peteco tiene; pero por una razón especial: las limitaciones económicas que vivió su familia en los inicios de su carrera no permitían que hubiera un tocadiscos en su casa, entonces el artista santiagueño nunca tuvo la costumbre de guardar discos para escuchar. "Me has hecho dar envidia porque el hecho de que hayamos sido en Buenos Aires una familia que la ha tenido que luchar mucho, ha hecho que en mi casa nunca haya habido un tocadisco. Creo que el televisor llegó cuando tenia 14 años, igual la heladera. Es más, en algunas casas no teníamos luz eléctrica, entonces no se me ha hecho la cultura de tener discos, porque no tenia dónde escuchar", contó Peteco a los oyentes de Radio Panorama.

"Es que eran costosos para aquella época", lo interrumpió Walter, y Peteco continuó: "Y bueno soy descuidado con los discos. Cada vez que he tenido algún disco mío, en mi casa, desaparece. Ya ni me preocupo por tener. Pero ahora viendo que tienes la colección desde Encuentro, Memoria de amor, Borrando Fronteras, Historias Populares, Andando, Arde la vida, El Baile, Aldea, Ckayna cunan, y que te falta sólo Los Caminos Santiagueños y El Viajero, en vivo, me ha dado cierta envidia". Lo que sí tiene guardado son los "encuentros" solo y acompañado, que ha grabado a lo largo de los años con distintos artistas, algunos ya fallecidos; y con los que piensa editar discos en algún momento. "Tengo todo grabado y filmado. Han participado 138 artistas, entre músicos, instrumentistas, cantores; algunos muy famosos y otros no tanto, pero todos de gran importancia. Tengo mucho material para hacer discos, por lo menos 10. Son muchas noches que hemos grabado con gente del jazz, la lírica, el tango, como Adriana Varela y Guillermo Fernández. Atesoro ese material, porque es como un relevamiento musical que quedará para la historia, ya que hay varias personas que participaron ahí y que ya no están. Ese material se va a convertir cada vez más en un tesoro para la memoria popular", señaló.