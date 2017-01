"Pico" comió ajo y quiso robarle un beso a Pampita

07/01/2017 -

"Pampita" Ardohain (38) grabó (sin su consentimiento) a "Pico" Mónaco (32) bailando frente al espejo y compartió el video en las redes sociales. Él prometió vengarse, y cumplió. "Venganza. Parte 1", escribió el flamante novio de la modelo en su cuenta oficial de Twitter dejando en claro que su plan no está terminado. "Ahora sí... la venganza. Me comí un arroz con ajo infernal", se lo escucha decir previo a querer robarle un beso a Ardohain, en el video que subió. A lo que la bella mujer advirtió: "Si me besás, te muerdo. ¡Sos un asqueroso!".