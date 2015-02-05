CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Enero 2017
A LAS 20.30 MOISES, EL RESUMEN
Por El Liberal
Hoy 20:24 -
CANAL 7
10.55 PAUSA EN FAMILIA
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.30 LA NIÑERA
16.30 NICK JR.
18.30 CINE: MATILDA
20.00 SORTEO MONO BINGO
20.15 SORTEO TOMBOLA
20.30 MOISES, EL RESUMEN
21.30 MOISÉS, EL ADELANTO
23.00 CINE: CAPITAN PHILLIPS
00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES
01.00 PAUSA EN FAMILIA l
AMÉRICA
07.00 PARE DE SUFRIR
07.30 TEVE COMPRAS
08.00 FITNESS Y BELLEZA
09.00 INTREPIDOS
11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES
12.30 ESPECIAL ANIMALES SUELTOS
14.00 MAURO LA PURA VERDAD
17.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS
18.00 AMERICA NOTICIAS DOMINGO
20.00 PONELE LA FIRMA
22.00 DEBO DECIR
CANAL 9
08.30 LA PANTERA ROSA
09.00 PREVENIR
09.30 CHESPIRITO
10.30 EL CHAPULÍN COLORADO
12.00 FIESTAS ARGENTINAS
13.00 EL CHAVO
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
16.00 HOY GANÁS VOS
18.00 CÁMARA LOCA
19.00 IMPLACABLES
21.00 CINE
23.00 HORA DE REÍR
TELEVISIÓN PÚBLICA
07.00 TU MUNDO. ARGENTINA
08.00 EL CÁLAMO Y SU MENSAJE
09.00 LA SANTA MISA
09.50 ÁNGELUS
10.00 AMIA EL LEGADO TV
11.00 AUTOMOVILISMO PARA TODOS
14.00 LOCOS POR EL CAMPO
14.30 COCINEROS ARGENTINOS
16.30 A CONFIRMAR
17.45 PREVIA: CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN
18.00 CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN
19.00 DAKAR 2017
20.00 RONDA DE EDITORES
21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
09.00 PIÑÓN EN FAMILIA
09.30 EL GARAGE
10.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 CINE A LA MAÑANA
13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
00.00 REAL O NO REAL
CANAL 14
12.30 CHIKUCHIS
13.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA 14.00 LA 40
14.30 RECORDANDO 16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
17.30 BASQUET CAPITALINA
19.00 PAISANOS
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 VA DE NUEVO
21.00 DALE FERRO
22.00 PASA EN SGO
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
23.00 EL GEN DE GENARO
CANAL 4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.00 CONSTRUYENDO SABORES
11.30 MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA
19.30 MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
21.30 TOP RANKING
22.30 SIN PROTOCOLO
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
00.00 CANAL GLITZ
PELÍCULAS
FESTIVAL DE LA TRADICIÓN
(AÑATUYA)
MAÑANA, DESDE LAS 22, ULISES BUENO, ISMAEL VARGAS, FRANCO IBÁÑEZ, EDUARDO MELIÁN, INSTITUTO DE FOLKLORE, LUIS RUIZ, JAVIER PALAVECINO, AMISTAD CHAMAMECERA Y LOS CHALAS.
PATIO DEL “INDIO” FROILÁN
DESDE EL MEDIODÍA ACTUARÁN MARTÍN REYNOSO (HIJO DE FATIGA) Y JOHNY CEJAS.
FESTIVAL DE LA TRADICIÓN
(AÑATUYA)
HOY, DESDE LAS 22, LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, HORACIO BANEGAS, DÚO COPLANACU, FLORENCIA PAZ, LA TUSCA, TRADICIONES SANTIAGUEÑAS, ISIDRO SORIA, PANQUI SILVA Y SUS MAILINEROS, Y LA PRESENTACIÓN ESPECIAL DE SERGIO GALLEGUILLO.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos
14:10 (Cast), 16:20 (Cast), 18:30 (Cast), 20:40 (Cast), 22:50 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS) DURACION: 133 Minutos
14:20 (Cast), 17:05 (Cast).
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos
19:50(Cast), 22:30 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos
14:30 (Cast), 17:00 (Cast), 19:30 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años) DURACION: 111 Minutos
11/01, 22:00 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos
15:00 (Cast), 17:20 (Cast), 19:30 (Cast), 21:40 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTORICA, DRAMA (+ 16 años) DURACION: 139 Minutos
15:30 (Cast), 18:30 (Cast), 21:30 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO
17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05
SING ¡VEN Y CANTA! 3D ATP ESTRENO
16:20 (SOLO DOMINGO)
18:30 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP ESTRENO
17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
22:10 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50