CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 8 de Enero 2017

A LAS 20.30 MOISES, EL RESUMEN

Hoy 20:24 -

CANAL 7

10.55 PAUSA EN FAMILIA

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.30 LA NIÑERA

16.30 NICK JR.

18.30 CINE: MATILDA

20.00 SORTEO MONO BINGO

20.15 SORTEO TOMBOLA

20.30 MOISES, EL RESUMEN

21.30 MOISÉS, EL ADELANTO

23.00 CINE: CAPITAN PHILLIPS

00.15 FUEGO, PLACERES TERRENALES

01.00 PAUSA EN FAMILIA l

AMÉRICA

07.00 PARE DE SUFRIR

07.30 TEVE COMPRAS

08.00 FITNESS Y BELLEZA

09.00 INTREPIDOS

11.00 EL UNIVERSO DE LOURDES

12.30 ESPECIAL ANIMALES SUELTOS

14.00 MAURO LA PURA VERDAD

17.00 ESPECIAL SECRETOS VERDADEROS

18.00 AMERICA NOTICIAS DOMINGO

20.00 PONELE LA FIRMA

22.00 DEBO DECIR


CANAL 9

08.30 LA PANTERA ROSA

09.00 PREVENIR

09.30 CHESPIRITO

10.30 EL CHAPULÍN COLORADO

12.00 FIESTAS ARGENTINAS

13.00 EL CHAVO

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

16.00 HOY GANÁS VOS

18.00 CÁMARA LOCA

19.00 IMPLACABLES

21.00 CINE

23.00 HORA DE REÍR

TELEVISIÓN PÚBLICA

07.00 TU MUNDO. ARGENTINA

08.00 EL CÁLAMO Y SU MENSAJE

09.00 LA SANTA MISA

09.50 ÁNGELUS

10.00 AMIA EL LEGADO TV

11.00 AUTOMOVILISMO PARA TODOS

14.00 LOCOS POR EL CAMPO

14.30 COCINEROS ARGENTINOS

16.30 A CONFIRMAR

17.45 PREVIA: CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN

18.00 CAMPEONATO DE PRIMERA DIVISIÓN

19.00 DAKAR 2017

20.00 RONDA DE EDITORES

21.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

09.00 PIÑÓN EN FAMILIA

09.30 EL GARAGE

10.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 CINE A LA MAÑANA

13.15 ALMORZANDO CON MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

22.30 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

00.00 REAL O NO REAL

 


CANAL 14 

12.30 CHIKUCHIS

13.00 ESPIRITUS DE MI TIERRA 14.00 LA 40

14.30 RECORDANDO 16.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

17.30 BASQUET CAPITALINA

19.00 PAISANOS

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 VA DE NUEVO

21.00 DALE FERRO

22.00 PASA EN SGO

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

23.00 EL GEN DE GENARO


CANAL 4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.00 CONSTRUYENDO SABORES

11.30 MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

19.00 ENERGÍA ELECTRÓNICA

19.30 MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

21.30 TOP RANKING

22.30 SIN PROTOCOLO

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

00.00 CANAL GLITZ

PELÍCULAS

FESTIVAL DE LA TRADICIÓN

(AÑATUYA)

MAÑANA, DESDE LAS 22, ULISES BUENO, ISMAEL VARGAS, FRANCO IBÁÑEZ, EDUARDO MELIÁN, INSTITUTO DE FOLKLORE, LUIS RUIZ, JAVIER PALAVECINO, AMISTAD CHAMAMECERA Y LOS CHALAS.

PATIO DEL “INDIO” FROILÁN

DESDE EL MEDIODÍA ACTUARÁN MARTÍN REYNOSO (HIJO DE FATIGA) Y JOHNY CEJAS.

FESTIVAL DE LA TRADICIÓN

(AÑATUYA)

HOY, DESDE LAS 22, LOS MANSEROS SANTIAGUEÑOS, HORACIO BANEGAS, DÚO COPLANACU, FLORENCIA PAZ, LA TUSCA, TRADICIONES SANTIAGUEÑAS, ISIDRO SORIA, PANQUI SILVA Y SUS MAILINEROS, Y LA PRESENTACIÓN ESPECIAL DE SERGIO GALLEGUILLO.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos

14:10 (Cast), 16:20 (Cast), 18:30 (Cast), 20:40 (Cast), 22:50 (Cast)


ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCION (+ 13 AÑOS) DURACION: 133 Minutos

14:20 (Cast), 17:05 (Cast).


PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos

19:50(Cast), 22:30 (Subt)


PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCION. (+ 13 AÑOS) DURACION: 116 Minutos

14:30 (Cast), 17:00 (Cast), 19:30 (Cast)


¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años) DURACION: 111 Minutos

11/01, 22:00 (Subt)


SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP) DURACION: 108 Minutos

15:00 (Cast), 17:20 (Cast), 19:30 (Cast), 21:40 (Cast)


HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTORICA, DRAMA (+ 16 años) DURACION: 139 Minutos

15:30 (Cast), 18:30 (Cast), 21:30 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO

17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05


SING ¡VEN Y CANTA! 3D ATP ESTRENO

16:20 (SOLO DOMINGO)

18:30 (TODOS LOS DÍAS)


SING ¡VEN Y CANTA¡ 2D ATP ESTRENO

17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)


PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00


ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

22:10 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

 
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