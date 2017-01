Fotos Ignacio Crotto: "Los números hablan de la muy buena temporada que vivimos"

08/01/2017 -

El sostenido ingreso de turistas a Mar del Plata fortalece el optimismo que tienen las autoridades locales y provinciales del área en torno a que ésta será una gran temporada. Así como la presidenta del Ente Municipal de Turismo, Gabriela Margoeler, le dijo a EL LIBERAL que son "totalmente optimista" en torno al éxito en este verano, quien también se expresó de igual manera, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, fue el subsecretario de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Ignacio Crotto.

-¿Realidad o viento de cola esta explosión del turismo interno en Mar del Plata?

-La verdad es que estamos contentos porque tenemos una muy buena temporada. Hasta hace poco tiempo, muchos medios auguraban que iba a ser una mala temporada y, en estos momentos, lo números vienen demostrando lo contrario incluso, el fin de semana de Navidad y de Año Nuevo que, algo muy importante, no fueron fines de semana largo, hemos tenido muy buenos porcentajes de ocupación. Por ejemplo, Mar del Plata superó el 70 % de ocupación en Año Nuevo. Los números hablan de la muy buena temporada que vivimos y somos muy optimistas en ese sentido y es una tendencia que se venía incrementando en los últimos años pero, en este año, con mayor particularidad es que la gente llega a Mar del Plata sin reservas. Entonces, eso hace que, de pronto, el número que tiene en cuanto a reservas incrementen cuando pasa a ser de ocupación de manera importante. Dicho por las inmobiliarias: cada vez llegan más autos con las valijas encima pidiendo, en el momento, alguna casa o departamento. Lo mismo pasa con los hoteles.

-¿Los precios son accesibles en los distintos rubros que hacen al sector turístico?

-Estamos trabajando con las diferentes cámaras del sector privado. Estuve reunido con Oscar Ghesi y Gustavo Hani que son los presidentes de la Cámara Argentina de Turismo y de la Cámara Provincial de Turismo, respectivamente, para hablar de los temas de servicios y de los precios. Aprovecho para agradecer y para pedirles el compromiso para que los precios continúen siendo accesibles, competitivos. Hay muchos que están cumpliendo con el tema de los porcentajes, en lo menor posible, en cuanto a los aumentos. De esta manera, uno puede comer en Mar del Plata o en otros destinos de la Costa Atlántica por precios accesibles. La verdad, estamos contento por lo muy bien que viene esta temporada.

-¿Se establecen controles de precios en todos los destinos turísticos de la Costa Atlántica?

-La idea es que los valores salgan lo mismo en la Costa que en un bar de similares características de la ciudad de Buenos Aires y si hay abusos ano hay que meter a todos en la misma bolsa, sería injusto. No podemos obligar a nadie con el tema de los precios, pero la gente no es tonta. Necesitamos que los precios hoy sean realmente interesantes, sean accesibles, sean realmente competitivos para que la gente pueda elegir nuestros destinos turísticos para que la temporada sea lo más exitosa posible. Para destacar, hay dueños de propiedades en la Costa que mantuvieron el mismo precio que el año pasado y otros aumentaron el 10, 15, 20%, lamentablemente, y algunos más que eso. La gente no es tonta y sabe hoy los valores. Con los celulares, con una tablet, puede comparar con otros lugares.