El massismo consideró una "vergüenza" los cambios en la obra social de los jubilados

08/01/2017 -

Aldo Pignanelli, asesor económico del Frente Renovador, calificó de ‘terrible’ y una ‘vergüenza’ la decisión del Pami de aplicar cambios en la entrega de medicamentos gratis y advirtió que ‘no puede ser una excusa’ para acortar ese beneficio ‘decir que no es transparente el sistema’.

El economista cuestionó los nuevos criterios que se fijaron en el organismo para la cobertura al 100% de los medicamentos.

‘Usted cobra la jubilación, tenga o no prepaga, le retienen para el Pami un porcentaje muy importante de la jubilación y mucha gente lo que hace es optar porque no te permiten tomarlo como pago a cuenta de una prepaga".

Pignanelli también cuestionó la medida porque, detalló, es una obra social que ‘tiene excedente financiero’ y es ‘acreedor en más de 1.000 millones de dólares del Estado’.

‘El Pami hace años que le viene prestando al Tesoro dinero, inclusive en estos momentos también, y después no tenemos dinero para pagar a las farmacias. No puede ser una excusa decir que no es transparente el sistema’, amplió el economista.