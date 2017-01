Ginés González García apoyó el límite a los remedios gratis a sectores de mayores recursos

08/01/2017 -

Ginés González García, ex ministro de Salud, apoyó la decisión del Pami de recortar el reparto de los medicamentos gratuitos a los sectores de mayores recursos económicos y dijo que servirá también para bajar el mal uso que hacen muchos pacientes.

‘Si la medida está acompañada por un uso racional del medicamento, no me parece mala -aseguró el ex ministro-, porque no es plata que salga de un fondo que se mantiene y se renueva. Es injusto el que usa de más y el que usa especulativamente respecto al que necesita’.

González García, quien estuvo al frente del ministerio entre 2002 y 2007, puso en duda que la medida sirva para ahorrar dinero, pero estimó que su principal consecuencia será ayudar a disminuir el abuso que hacen muchos pacientes, al tener a su disposición medicamentos gratuitos. ‘Es tanta la generosidad del Pami en otorgar medicamentos al 100% que el problema no es sólo económico sino sanitario. Los medicamentos que se sobreutilizan hacen daño y la cantidad de intoxicaciones y muertes que hay por mal uso de medicamentos en gente grande es tremenda’, explicó.