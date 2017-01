Expulsaron de Perú a la modelo argentina que ofendió a sus habitantes

Fotos BAJA DESHONROSA. Cuando llegó al ciclo, la rubia fue presentada como "una bomba que dejará boquiabiertos a los combatientes".

08/01/2017 -

La modelo argentina Julieta Rodríguez, quien participaba en el programa Combate, que tiene su réplica en varios países del continente, incluido nuestro país, fue expulsada a raíz de un audio que se filtró donde trata a los peruanos de "indios marginales" y "cholos horrorosos".

Pero, aparentemente sus expresiones o quizás las dificultades para vincularlas a ella, hizo que un mes después la modelo fuera deportada del país, pero por haber falseado información en una declaración jurada requerida para ser residente, según informó el portal Terra. Por este motivo, la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú tomó la decisión de trasladarla al aeropuerto de Lima Jorge Chávez -escoltada por agentes de la División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú (PNP)- para que viajara finalmente a Buenos Aires.

"Dijimos a principio de temporada que no íbamos a permitir ninguna inconducta, falta de respeto o mal comportamiento (...) Julieta cometió un terrible error que no podemos pasar por alto", comenzó diciendo uno de los presentadores del ciclo en los primeros días de diciembre dando por sentada su eliminación.

Cuando la rubia llegó al programa, la presentó el también argentino Jorge "Coco" Maggio, que conducía el ciclo con gran ductilidad. En el zócalo, una promesa: "Una bomba que dejará boquiabiertos a los combatientes". No hay dudas, Julieta Rodríguez tiene una belleza infartante, sin embargo aquello no le alcanzó: los polémicos dichos, sumado a la ilegalidad en Migraciones, hicieron que su instancia en Perú no llegara al año.