Efectos del calor en el cerebro y en tu organismo (parte I)

08/01/2017 -

El ser humano dispone de mecanismos naturales para regular el calor corporal, pero cuando las temperaturas suben en exceso las consecuencias pueden ser peligrosas. Es de sobra conocido por todos los efectos del calor. El calor nos afecta en el rendimiento de nuestro día a día. Pero, alguna vez te has preguntado ¿cómo afecta el calor al cuerpo humano y a nuestro cerebro? Los efectos del calor en nuestro organismo han sido estudiados a lo largo del tiempo. Una de las características de los seres humanos es lo que llamamos la termorregulación. La termorregulación o homeoestasis se define como la capacidad del cuerpo humano de controlar su propia temperatura, para mantenerla entre los 35,5ºC-37ºC. Este rango de temperatura es el ideal para que nuestro cerebro trabaje y pueda realizar las funciones metabólicas fundamentales de la manera correcta. Por encima de esta temperatura, nuestro organismo puede colapsar teniendo graves consecuencias para nuestra salud, e incluso, en algunos casos, la muerte. La hipertermia o exceso de calor produce que el impulso nervioso se propague con mayor dificultad, lo cual podría explicar cómo en situación de hipertermia los pacientes pueden sufrir cuadros confusionales. Cuando estamos expuestos a un calor excesivo, uno de los efectos es la sensación de cansancio constante e insomnio.

El hipotálamo regula los ciclos de sueño y de vigilia, para ello se guía por estímulos extremos, como la luz, la temperatura, que indican al cerebro cuando debe inducirse el sueño. El calor excesivo altera esta regulación normal del sueño. Nos cuesta dormirnos y nos despertamos muchas veces a lo largo de la noche, produciendo un sueño fragmentado. Nuestro cerebro ve interrumpidas las funciones que debe realizar durante la noche y no puede completarlas. Por el día sufrimos las consecuencias del mal descanso nocturno, disminuye nuestro rendimiento cognitivo y empeora la calidad de vida. El calor hace que el impulso nervioso se propague más lentamente, originando los conocidos síntomas de cansancio y fatiga. El golpe de calor (GC) es la consecuencia más grave de los efectos del calor. Si no se interviene de inmediato puede causar discapacidades permanentes e inclusive la muerte. Se produce cuando falla la capacidad de ajuste de la temperatura del cuerpo y ésta se eleva hasta valores en torno a los 40 ° C. Sus síntomas más comunes son: dificultad para respirar, parada de la sudoración, insuficiencia renal, edema pulmonar, arritmias cardíacas. En los casos más extremos se puede llegar a tener un shock, delirios, e incluso la pérdida de la conciencia.

El golpe de calor requiere, especialmente si afecta a los niños o las personas mayores, hospitalización inmediata. Cuando el termómetro supera los 40,5º el sistema termorregulador se pone en marcha para disipar el «calor sobrante» del cuerpo. Esto provoca una disfunción del sistema nervioso central que se manifiesta en forma de calambres por falta de agua y sales, agotamiento, colapso circulatorio, daños musculares y pérdida de la conciencia.

Las personas que sufren cefaleas o migrañas les influyen bastante el calor. El calor enlentece la propagación del impulso nervioso y la contracción de los músculos genera más calor corporal. Así que el cerebro recibe señales de fatiga que nos producen esa sensación de cansancio y falta de ganas tan característica en verano. El calor moderado estimula y es muy sano, pero a partir de ciertos niveles, su impacto es negativo y se extiende a cuerpo y mente, creando un estado negativo generalizado.

El calor extremo se vive como una situación estresante, productora de aturdimiento, irritabilidad, confusión y puede generar cambios bruscos de humor. Por eso aconsejo para poder superar este estado negativo el estimular la actitud positiva y tratar de relajarse mediante ejercicios de respiración profunda o mindfulness.