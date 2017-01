Se filtraron fotos hot de la periodista Nancy Pazos posando en topples en sus vacaciones

08/01/2017 -

Nancy Pazos resultó protagonista de un inesperado escándalo hot cuando se filtraron fotos en topless y en sugerentes poses. Según relató la periodista, las imágenes las tomó ella misma cuando su novio no estaba en la casa que alquilaron juntos en Punta del Este para pasar sus vacaciones.

Inexplicablemente, las fotos aparecieron publicadas en su muro de Facebook sin que ella supiera nada al respecto. De inmediato fue alertada por Ángel De Brito y Nancy Pazos terminó por suspender su perfil en la red social.

En "Los ángeles de la mañana" (ciclo en el que Pazos forma parte del panel), dijo: ‘Hice algo divertido para mí y para mi novio; de hecho él no estaba, las fotos me las saqué yo, creo que fueron cinco o seis fotos’.

Luego, Nancy destacó que si bien las fotos son auténticas, ella no se las pasó a nadie. Por lo que sigue sin entender por qué aparecieron publicadas en la red social. Pese a todo, no se avergüenza de lo ocurrido y enfrenta las críticas: ‘Reivindico mi derecho a tener una vida personal totalmente plena’, y remató: ‘Lo que no se banca la gente es que uno sea feliz como es’.