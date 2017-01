Antes que en la mesa de Mirtha, Lizy se "liberó" CON EL LIBERAL

08/01/2017 -

Lizy Tagliani es la reina de la temporada teatral 2017 de Mar del Plata, cetro que alcanzó al posicionarse en el primer lugar de convocatoria de público con su unipersonal autobiográfico ‘Libérate’. Arrasó con la recaudación en la primera semana, una tendencia que va en alza.

Y todos los programas de televisión la quieren tener, como es el caso de Mirtha Legrand. La ‘Chiqui’ no solamente fue a ver su obra este viernes sino que hoy, en su mesa de los tradicionales almuerzos desde Mar del Plata, estará conversando con la artista del momento. Antes, Lizy concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL a poco de concluir la función en el confortable teatro América.

No debe ser fácil reírse de uno y generar empatía con la gente.

Reírse de uno mismo es lo más fácil que existe cuando uno es una persona segura. Toda mi familia es igual. Es algo muy natural en mí. Tiene que ver con la forma en que me educaron. Siempre me rio de mí. No me gusta reírme mucho de los demás. Si me habilita el otro, puede que le dé un poco pero nunca por que sí. En cuanto a la empatía, es que al otro le interese lo que le estás contando.

Con ‘Libérate’ también formulas planteos sobre temas candentes.

Siempre, lo que trato es de ver que, en lugar de estar pensando en las cosas que no se lograron, a través de los ejemplos y de las anécdotas la gente se dé cuenta de todo lo que logramos.

En este repaso de mi vida, evoco mi infancia, adolescencia, juventud, mi llegada a los medios, mis logros, la familia, el colegio, los vecinos, la fama. Tiene que ver cómo me eduqué de una manera muy graciosa y eso se lo debo a mis padres.

¿Cuánto juega la identificación de la gente con los relatos de tu vida?

Tiene mucho que ver. Es lindo que esto suceda. Todo el mundo sabe lo que es un teléfono viejo, las necesidades que pasan los padres para hacerte feliz, el barrio, los vecinos, el colegio. Cuando yo lo cuento es súper satisfactorio recibir una hermosa y cálida respuesta del público. Además, vos te ponés a pensar de porque soy una chica trans mi vida fue diferente a la de cualquier otra. Es igual a la de todos y después uno vive la vida y va por el camino que desea recorrer y que siente recorrer.

Hablas de la no discriminación y la reivindicación de tu madre.

Son los dos momentos que más me gusta destacar, que la gente reaccione y comprenda que está bueno que aprendamos a convivir más allá de las diferencias. Y, el otro punto fundamental, es el agradecimiento a la familia. Mi familia era pequeña: padre y madre. Por eso es a ellos pero, en general, lo que a mí me gusta es que el vínculo familiar no se pierda nunca, porque es la base, es como una mini sociedad, es lo que después te expulsa para que vos puedas estar afuera y convivir.

Dicen que el humor es disparador de reflexiones, y ‘Libérate’ cumple con ese objetivo.

¡Ojalá! ¡Dios quiera! Siempre lo hago en función de hacer reír y si deja algún mensaje, mejor. Yo creo que la visibilización de una vida puede servir de ejemplo para un montón de gente y no solamente para un grupo. Muchas veces, mucha gente, más allá de ser o no transexual, se identifica y empieza a creer que puede salir adelante y se puede lograr un montón de cosas más allá de la adversidad.

¿Es discriminador el ambiente artístico o se ha vuelto flexible?

La discriminación es un invento del individuo. Uno es discriminador y discriminado, malo, bueno, alto, flaco, gordo, negro, blanco, lindo, feo, sucio, limpio, pero todo depende de los ojos que te miren. Pararse en una misma vereda es tratar de victimizarse para lograr algún propósito. Yo no tuve que luchar contra los prejuicios. Los que tienen que luchar contra los prejuicios son los prejuiciosos. Mi vivir, para mí, no es una lucha. Vivir, para mí, es vivir. Después, la mochila del otro es del otro y nunca me hago cargo de eso. No tengo idea de cómo se logra permanecer y trascender en la vida como una persona gay. Y esto es porque mi familia me ha enseñado a comportarme, moverme, presentarme y a vivir, antes que nada, como una persona.