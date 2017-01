Debuta en la ficción y habló de su persona en "Quiero vivir a tu lado"

08/01/2017 -

La entrevista con Lizy Tagliani se interrumpe un momento. Es que su productor, "Chato" Prada, la llamó por teléfono para saber cómo fue la función. Luego, continuó su diálogo con EL LIBERAL: hará ficción en El Trece junto con Mike Amigorena, Paola Krum, Flor Peña, Gabriela Toscano, Jimena Barón, Alberto Ajaka, Muriel Santana.

¿Cómo vives esta experiencia de hacer ficción?

Muy emocionada y realizada. La novela tiene un elenco bárbaro, gente muy compañera que me ayuda. Estoy muy feliz. Todo lo que me sucede lo hago con mucha felicidad. Si algo que no me gusta no lo haría si total tengo una peluquería que hace 26 años que la tengo.

¿Quién es Silvia, el personaje que te asignaron?

Es una secretaria, la única, que sabe muchos secretos que definen la trama de la novela.

¿Hacer ficción es la frutilla al postre de tu ascendente carre ra?

Estar vivo es la frutillita al postre.