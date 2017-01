Benjamín Vicuña: "Me encanta ver cómo trabaja ‘La China’ y cómo construye sus personajes"

-

Día a día la relación de la China Suárez (24) con Benjamín Vicuña (38) se afianza tanto en el amor, como dupla de actuación. Luego de trabajar juntos en "El hilo rojo" -donde se conocieron y enamoraron- la pareja volvió a compartir elenco en la película "Los padecientes", cuyo estreno será en mayo.

En una entrevista, el actor chileno habló de su relación con Eugenia y de cómo es trabajar con ella: "No hay fórmulas de trabajo, cada uno tiene su forma de entender cada trabajo que emprendemos. Pero por suerte tenemos mucha química en el set. Ella es una gran profesional y nos complementamos muy bien. La "China" es impresionante como actriz. Me encanta ver cómo trabaja, cómo construye sus personajes, la sensibilidad que maneja como artista. Siempre encarna personajes muy complejos", expresó Vicuña sin escatimar en halagos para su novia.

Luego, dio detalles de lo que más le gusta de trabajar con ella: "La anécdota de compartir un proyecto a mí me gusta mucho. Somos fanáticos de lo que hacemos y poder compartir un rodaje es interesante. Aporta a la construcción, a la historia de los personajes y, lógico, a nuestra historia personal. Siento que uno es un privilegiado porque puedo hacerlo todo desde un lugar cariñoso. Es mágico compartir todo con ella, por eso me encanta compartir también el trabajo. De todas maneras, filmar una película, no es sólo un trabajo. Es un lujo y uno es consciente de ese privilegio".

"Es muy importante el trabajo de la "China". Ella ya viene construyendo una carrera terrible. Es muy desprejuiciada, muy libre para encarar diferentes proyectos. A mí me encantó lo que hizo...", agregó.

Por último, Benjamín abrió las puertas de su intimidad y reveló si los novios suelen llevarse el trabajo a casa o si todo queda en el set de filmación: "Una cosa es compartir la pasión, las charlas, la sobremesa, las ideas y eso lo llevamos súper bien. Pero es inevitable, nos llevamos tarea al hogar y luego de una comida íntima, nos vemos hablando sobre los personajes. Seguimos construyendo y eso es bueno. Luego, en el set estamos a disposición de la historia", cerró.

Enamorados

Es en esta etapa de calma y tranquilidad en que los actores se comprometieron y hace poco Eugenia Suárez confesó que se comprometieron "de palabra, de amor, pero no hay anillo".

"No soy una mujer que necesita un anillo para sentir que una persona está conmigo de manera sincera. La vida me enseñó que no tiene que ser todo blanco o negro, que hay grises. Yo lo tengo a Benja todos los días, comparto un montón de cosas", confió.

Sobre el casamiento "La China" también había confesado: "No estoy en contra del matrimonio, pero todo lleva su tiempo y las cosas tienen que fluir naturalmente. No me gusta poner fechas y decir ‘ahora me quiero casar, ahora quiero tener un hijo’. Benja y yo ya tenemos hijos y por eso tenemos que ser más cuidadosos. Los chicos tienen su proceso para adaptarse y entender lo nuevo que están viviendo, que somos una familia".

"Por ahora, no hay embarazo, ni compromiso, ni nada", agregó dejando la puerta abierta rumbo al altar.