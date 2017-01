Cathy Fulop reveló: "Las escenas de sexo en la TV me dan vergüenza"

08/01/2017 -

"Es horrible mirarme, a veces chequeo qué estoy haciendo pero con ese tipo de escenas (se refiere a las de sexo) muero. Digo: ‘Dios mío, me ve mi suegra y me está viendo mi mamá desde Venezuela", contó Catherine Fulop al hablar sobre su personaje de Fátima en "Por amarte así", la tira en la que trabaja en un jugado personaje para Telefe.

Cathy aclaró: "A mí me encanta que mi personaje sea atrevido y se arriesgue a hacer cosas".

"La que siempre me anda buchoneando es la chica que trabaja acá en mi casa, que va y le chusmea a mi marido las escenas que pasan en la tarde", bromeó.

En este sentido, comentó: "No me gustaría que mi marido me esté viendo, y menos lo miraría delante de él. Yo ruego a Dios todos los días que se olvide de que a las cuatro y media de la tarde están dando la novela".

Pero aseguró que a Ova Sabatini no le molesta demasiado: "Me dice: ‘Te vi, estuviste bárbara. Pero no te amarres el pelo’".

"A él le gusta que siempre ande con el pelo suelto", finalizó la actriz.

Personaje

En cuanto a su personaje en la ficción, Fulop dijo: "Soy la villana. Es un papel muy importante para mí. Mi personaje es bipolar y perverso. Te puede dar ternura, pero, por otro lado, se hace odiar", describió Fulop.