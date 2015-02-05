CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Enero 2017
A LAS 18.45 CASO CERRADO
Por El Liberal
Hoy 20:54 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 NICK JR.
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
12.00 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 MORFI CAFÉ
14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.45 EL SECRETO DE FERIHA
16.45 POR AMARTE ASÍ
17.45 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
19.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.30 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMÓN REEVE
18.00 CELIA
19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
20.00 DESORDENADOS
21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 REVANCHA
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 HACELO FELIZ
CANAL 14
12.00 EN ARMONIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION
15.00 BÁSQUET CAPITALINA
16.30 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CIRCUITO ARGENTINO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CHIKUCHIS
19.00 LA TOCATA
20.00 DALE FERRO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION
22.30 PUNTO LÍMITE
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS SPORT
23.00 40 GRADOS TV
PELÍCULAS
CINEMAX
07.47 MI HERMANA INVISIBLE
09.26 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES
11.08 CHIHUAHUA EL FANTASMA
12.49 EL PLAN MAESTRO
14.39 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
17.26 EL ENCANTO DE LA BESTIA
19.11 UNA BUENA MENTIRA
21.28 DUPLICIDAD
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.30 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR
12.20 EL CHICO DE LA BURBUJA
16.00 EL IMPERIO DEL SOL
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
23.20 LA PANTERA ROSA
23.50 DONNIE BRASCO
TNT
08.35 UN HOMBRE DIFERENTE
10.26 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS
12.24 MATILDA
14.08 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
16.07 GOLDEN GLOBE AWARDS ®
17.07 GOLDEN GLOBE AWARDS ®
20.07 DOS LOCOS EN PATRULLA
22.00 ROBIN HOOD
00.30 UNA PAREJA EXPLOSIVA
SPACE
08.45 KARATE KID III, EL DESAFÍO FINAL
10.54 VIENTO EN CONTRA
12.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2
14.58 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS
17.17 GIGANTES DE ACERO
19.35 DURO DE MATAR, LA VENGANZA
22.00 EL ATAQUE
CINECANAL
09.00 LA PANTERA ROSA
10.35 TE AMO, BROTHER
12.25 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2
14.05 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS
16.35 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
18.10 EVOLUCIÓN
19.55 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO
22.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
23.30 BÚSQUEDA IMPLACABLE
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 RECUPERANDO EL CAMINO
15.00 AMERICA’S GOT TALENT
17.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN
19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
FESTIVAL DE
LA TRADICIÓN
(AÑATUYA)
HOY, DESDE LAS 22, ULISES BUENO, ISMAEL VARGAS, FRANCO IBÁÑEZ, EDUARDO MELIÁN, INSTITUTO DE FOLCLORE, LUIS RUIZ, JAVIER PALAVECINO, AMISTAD CHAMAMECERA Y LOS CHALAS.
BELLAS ALAS
(AVDA BELGRANO (S) 1807)
+MARTES 10, A PARTIR DE LAS 22, MARIO VARAS LEDESMA Y AMIGOS: GABY FERREYRA (VOZ), LUCÍA SARMIENTO (VOZ), DIEGO ABDALA (VOZ), ISMAEL VARAS (VOZ Y GUITARRA), MIGUEL VIVAS (PIANO), KONY TABOADA (PIANO), JORGE SUÁREZ (GUITARRA), MAURO FRÍAS (GUITARRA), CARLOS SANDOVAL (BAJO), CACHI COLLADO (BAJO), LORENA MOYANO (FLAUTA TR.), EMMANUEL CARDOZO (FLAUTA), FACUNDO MONTENEGRO (PERCUSIÓN), Y ARIEL “GOMA” HERRERA (PERCUSIÓN).
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
+MARTES 10, MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12, DE 19 A 22, SEMINARIO DE DANZAS TRADICIONALES AFRICANAS Y DE DANZAS DE LOS ORISHAS, A CARGO DE LA PROFESORA SILVIA MÓNICO POSADAS.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 11/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/01- 17:05 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/01 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY AL 11/01 22:00 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 11/01- 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY AL 11/01- 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO
17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05
SING ¡VEN Y CANTA! 3D ATP ESTRENO
16:20 (SOLO DOMINGO)
18:30 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO
17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
22:10 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50