CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Enero 2017

A LAS 18.45 CASO CERRADO

Hoy 20:54 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 NICK JR.

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

12.00 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 MORFI CAFÉ

14.45 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.45 EL SECRETO DE FERIHA

16.45 POR AMARTE ASÍ

17.45 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINUACIÓN)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

19.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.30 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMÓN REEVE

18.00 CELIA

19.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

20.00 DESORDENADOS

21.00 LA QUINTA PATA DE LA NOTICIA

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 HACELO FELIZ

 


CANAL 14 

12.00 EN ARMONIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 1ª EDICION

15.00 BÁSQUET CAPITALINA

16.30 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CIRCUITO ARGENTINO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CHIKUCHIS

19.00 LA TOCATA

20.00 DALE FERRO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 2ª EDICION

22.30 PUNTO LÍMITE

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS SPORT

23.00 40 GRADOS TV

PELÍCULAS

CINEMAX

07.47 MI HERMANA INVISIBLE

09.26 BANDIDO Y SANTOS. AMIGOS INSEPARABLES

11.08 CHIHUAHUA EL FANTASMA

12.49 EL PLAN MAESTRO

14.39 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

17.26 EL ENCANTO DE LA BESTIA

19.11 UNA BUENA MENTIRA

21.28 DUPLICIDAD


TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.30 AMNESTY. THE HUMAN RIGHTS CONCERTS - A CONSPIRACY OF HOPE TOUR

12.20 EL CHICO DE LA BURBUJA

16.00 EL IMPERIO DEL SOL

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

23.20 LA PANTERA ROSA

23.50 DONNIE BRASCO


TNT

08.35 UN HOMBRE DIFERENTE

10.26 CHINESE ZODIAC. LA ARMADURA DE DIOS

12.24 MATILDA

14.08 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

16.07 GOLDEN GLOBE AWARDS ®

17.07 GOLDEN GLOBE AWARDS ®

20.07 DOS LOCOS EN PATRULLA

22.00 ROBIN HOOD

00.30 UNA PAREJA EXPLOSIVA


SPACE

08.45 KARATE KID III, EL DESAFÍO FINAL

10.54 VIENTO EN CONTRA

12.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO 2

14.58 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

17.17 GIGANTES DE ACERO

19.35 DURO DE MATAR, LA VENGANZA

22.00 EL ATAQUE


CINECANAL

09.00 LA PANTERA ROSA

10.35 TE AMO, BROTHER

12.25 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

14.05 TRANSFORMERS. LA VENGANZA DE LOS CAÍDOS

16.35 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

18.10 EVOLUCIÓN

19.55 PERCY JACKSON Y EL LADRÓN DEL RAYO

22.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

23.30 BÚSQUEDA IMPLACABLE


SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 RECUPERANDO EL CAMINO

15.00 AMERICA’S GOT TALENT

17.00 HITCH. UN ESPECIALISTA EN SEDUCCIÓN

19.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

21.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY

A DÓNDE IR

FESTIVAL DE

LA TRADICIÓN

(AÑATUYA)

HOY, DESDE LAS 22, ULISES BUENO, ISMAEL VARGAS, FRANCO IBÁÑEZ, EDUARDO MELIÁN, INSTITUTO DE FOLCLORE, LUIS RUIZ, JAVIER PALAVECINO, AMISTAD CHAMAMECERA Y LOS CHALAS.


BELLAS ALAS

(AVDA BELGRANO (S) 1807)

+MARTES 10, A PARTIR DE LAS 22, MARIO VARAS LEDESMA Y AMIGOS: GABY FERREYRA (VOZ), LUCÍA SARMIENTO (VOZ), DIEGO ABDALA (VOZ), ISMAEL VARAS (VOZ Y GUITARRA), MIGUEL VIVAS (PIANO), KONY TABOADA (PIANO), JORGE SUÁREZ (GUITARRA), MAURO FRÍAS (GUITARRA), CARLOS SANDOVAL (BAJO), CACHI COLLADO (BAJO), LORENA MOYANO (FLAUTA TR.), EMMANUEL CARDOZO (FLAUTA), FACUNDO MONTENEGRO (PERCUSIÓN), Y ARIEL “GOMA” HERRERA (PERCUSIÓN).


SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

+MARTES 10, MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12, DE 19 A 22, SEMINARIO DE DANZAS TRADICIONALES AFRICANAS Y DE DANZAS DE LOS ORISHAS, A CARGO DE LA PROFESORA SILVIA MÓNICO POSADAS.




CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 11/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)


ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/01- 17:05 (Cast)


PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/01 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)


PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY AL 11/01 22:00 (Subt)


SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 11/01- 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast)


HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY AL 11/01- 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO

17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05

SING ¡VEN Y CANTA! 3D ATP ESTRENO

16:20 (SOLO DOMINGO)

18:30 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO

17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

22:10 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 9 de Enero 2017

También te puede interesar