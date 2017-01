FÚNEBRES | 9 de Enero de 2017

Hoy 21:50 - FALLECIMIENTOS





• Walter José Domingo Tarchini

• María Esther Baigorrí de Trungelliti

• Simón Eduardo Farja (La Banda)

• Ana Haydée Morales (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su esposo Pololo, sus hijos Luis y Adriana participan con dolor su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su esposo Oscar Victorio Trungelliti, sus hijos Luis y Adriana; h. pol. Susana, nietos Franco, Marco, André y Jordán participan su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hija Adriana y su nieto Jordán participan con dolor su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hijo Luis, hija política Susy; nietos Franco, Marco y André participan con dolor su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hermana Selva Baigorrí, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hermana Sulma Baigorrí de Romero, sus hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hermana Charito Baigorrí y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron seepultados en el cementerio La Piedad.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sus sobrinos Juan Carlos Alaníz, Maria Cristina Correa y sus hijos Maria Gracia y Sergio, Maria Candela y Felipe despiden a la querida Mama Tía y ruegan oraciones en su memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Santos Presti y flia., amigo de su hija Adriana, participa con profundo dolor la partida de Negrita. Ruegan oraciones en su memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Tus queridos sobrinos y ahijado, José Enrique, Gaby, Lourdes e Ignacio que nunca te olvidarán. Descansa en paz.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Pocho, Mirta e hijos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Negri querida rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Las amigas intimas de su hija Adriana; Norma y Graciela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Tu hermana Kalila, sus hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor tu camino a los brazos del Señor. Rogamos oraciones en tu querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Tu sobrina Teresita Trungelliti, sus hijos Federico, Marita y Lucio, sus nietos Tomás y Agustina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Tratando de retribuirte algo del amor que me diste; Tu sobrina Grace, Mario, Mario (h), Emilia y Benja que nunca te olvidarán. Rogamos por tu descanso eterno.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Silvia, Dito, hijos y nietos. Tus enseñanzas perdurarán por siempre. Gracias por tu alegría de vivir.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Querida mama tía (Negrita). Hoy El Señor quiso que entres en su Reino. Nosotros desde aquí, siempre te recordaremos con amor. Tus sobrinos Esther Correa, y José Luis Vercelli, hijos Paula, Diego y Carolina, nietos Ago, Lio, Thiago y Martina te despiden con profundo dolor y ruegan oraciones en tu memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Pablo E. Correa, Oscar Correa y flia. participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Negra y ruegan oraciones en su memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Tus sobrinos nietos Manu, Fer y Matilda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Amiga y consuegra Dafne Botta "Chanchi" participa con dolor su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (NEGRITA) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Amiga y compañera de la familia, Casilda Iñíguez participa con dolor su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. La familia de Calila, sus hijos, nietos y bisnietos y la familia Ferreyra Federico, Jimena, Tomás y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. La Promoción 76 del Colegio de Belén participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Adriana y tía de Teresita.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Las amigas de su hija Adriana: Magalí Eljall, Graciela Galván, Graciela Gijón, Patricia Novillo, Teresita Trungelliti y Kuki Vega participan con profundo dolor su fallecimiento.

BAIGORRÍ DE TRUNGELLITI, MARÍA ESTHER (Negrita) (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Graciela Galván y Ricardo Mananicci participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a su hija Adriana.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (RB) (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola; sus hijos Carlos Nicolás y Josefina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su querida memoria.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Guillermo Sanmarco, Liliana Bellés e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Betty Aliaga y a la familia Gallego Aliaga en su dolor.

BEZIÁN ALIAGA, ROBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 5/1/17|. Robertito: ¡qué hermoso!, dormirte y despertarte en los brazos de Jesús. Dichoso de ti, que ya gozas de las mieles del Amor Eterno. Ahora ya eres feliz, lo que aquí tanta falta te hizo, donde estás hoy te sobra. Ya no hay sufrimiento y no existen más lágrimas. No hay vacío, ni hay soledad. Ya no tienes nada que temer. Ahora eres libre como el viento, Dios te ha recibido, a sus brazos has llegado. Descansa en paz. Ruego para que el amor de Dios Padre sostenga a tu mamá. Yoni. Se invita al novenario de misas que se celebrará en Catedral Basílica a las 21 hs.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su esposa: Silvia Giménez, sus hijas: Mariana, Cecilia y Fiorela, participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Privado Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hermano Ricardo, su hermana política Niña; sus sobrinos Emilio, Enzo, Ana, Riki y Agustín participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Su hermana política Maria Josefina Giménez, sobrinos Silvina, Nicolás y Constanza, sobrino nieto Valentín participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primos Ana Maria, Juan José, Graciela del Valle Pappalardo y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Su prima María Aída Tarchini, primo político Eduardo Oller; sus sobrinos Enzo, Nelson, Cristian, Florencia, Romina y flia. participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su tío Chocho Pappalardo, sus primos Mary y Pity; Carmen y Lucho y Chochín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Aitina Pappalardo de Ciucci participa con profundo dolor el fallecimiento de su queridísimo sobrino Walter. Eleva oraciones por su eterno descanso.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. María Rita Ciucci, sus hijos Pablo Vera, María Soledad Vera y Cecilia Vera participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con el alma a Silvia, Mariana, Ceci y Fior. Su fuerza y lucidez quedarán en la memoria de los que lo conocimos. Hasta siempre querido primo.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Dice la Biblia: "Como aquel a quién consuela su madre así os consolaré yo a vosotros..." Darío Lutfi, su señora María Salomé; sus hijos Ana, David, Juan y Laura; hijas políticas Fabiana y Lucía y sus nietas participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Senna Automotores SA.; Le Mans Automotores SA. y Versalles Automotores SA. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Osvaldo Palau y Ricardo Dalale participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Las amigas de su hija Mariana Tarchini: Angie Cheein, Belén Grecco, Ceci Ibáñez, Elsa Batalla, Eugenia Badami, Gabi Pullarello, Marcia Celiz, Mildre Toloza, Nadia Valdez, Pamela Rojas, Susi Pallares, Vanina Juárez, Flor Capos y Ana María Carabajal participan su fallecimiento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Compañeras de trabajo del área de Integridad Psicofísica de Dinaf de su hija Mariana Tarchini: María Angélica Cheein, Ceci Ibáñez, Claudia Miranda, Elsa Batalla, Irene Alperín, María Elena Pachilla, Mari Toloza, María Taboada, Marisa Alomo, Pame Rojas, Pao Chilio, Sole Cisneros, Susi Pallares, Vanina Juárez, Flor Campos, Belén Grecco y Ana María Carabajal participan y acompañan a la familia en el dolor.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Eduardo Pata y familia acompañan a nuestra querida Fio y a su familia en este doloroso momento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "El Señor es mi Pastor nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, a las aguas tranquilas me conduce". Querido Walter siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz. Las amiga de su querida hija Mariana: Anto, Ani, Belén, Eli, Yani, Jime, Nati, Noe, Lore, Andrea, Vane, Vivi, Vani y Estefi participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin": Descansa en paz querido Walter. Norma Atía de Lissi, Verónica y flia; Juan Pablo y flia.; Belén, flia., Alejandra y flia. y Elizabeth y flia. participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Gracias por tanto cariño, nunca te olvidaremos". Descansa en paz querido Walter. Amigos de su hija querida Mariana: Elizabeth Lissi, Hugo Saad y sus hijitos Mía y Facundo participan con dolor su fallecimiento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Empresa Pérez Curbelo Neumáticos participa con dolor el fallecimiento del estimado cliente y amigo. Acompañan a toda su familia en este momento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Pablo Presti Vignau y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Luis Pérez Curbelo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Juan Fernández y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia. en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. El Club Ciclista Olímpico La Banda participa con profundo dolor de la desaparición física de Walter Tarchini y eleva una oración en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Betty Aliende, sus hijos Alejandra, Álvaro y Celeste; Lourdes y Luis acompañan a su querida amiga Mariana y familia por la pérdida de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Los amigos de su hermano Luis Tarchini: Chichi Jalaf, Terraf Bitar, Buby Milki, Julio Lucero, CPN. René Herrera, Ralli Rufel, Gilberto, Carlos Auat y Bichin Zavaleta participan con profundo dolor su fallecimiento

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Rodolfo Mastroiacovo y flia. participan con profundo dolor su falleecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Dra. Gladys del C. Diaz, Dario H. Lopez y flia. acompañan a Silvia, Mariana, Cecilia y Fiorella en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Silvia y Manuel Avalos, José Lombardi, Eduardo Estanciero, Carlos Juarez, Anival Lescano, Marta Gonzalez, amigos de su hermano Ricardo Tarchin,acompañan a su flia. en este doloroso trance. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. La Promoción 76 de Maestros Mayor de Obra de la Escuela Industrial acompañan a su hermano Ricardo Tarchini en este duro momento. Que Dios le dé el eterno descanso.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Ricardo Llaguno, José Alegre, y Manuel Gutiérrez, acompañan a su hermano Ricardo Tarchini (Zurdo) y a su flia. en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Señor te habíamos suplicado que lo dejaras pero hoy aceptamos tu voluntad, te rogamos que lo recibas y lo colmes de bendiciones". Los amigos de su esposa Silvia y de su hna. pol. Ma. Josefina; Mirta, Jacky, Regina, Ma. Elena, Silvia, Aldo y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memora.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Jehova esta conmigo. Los compañeros de su hija Mariana del Colegio A. Furniss comparten su dolor y ruegan por el consuelo que solo Dios puede otorgar.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. José " Pepe " Romaní y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Walter, y acompañan en el dolor a Ricardo y Luis y toda su flia. Que Dios le de Vida Eterna.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Miguel Asseph, Héctor Hugo Asseph y sus respectivas familias acompañan en el sentimiento. Ruegan en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Felices los que siembran amor, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Amigos de su esposa Silvia Giménez; Myrtha Paline, Mirta Lía Grimaldi, Maria de los Ángeles y Rosita Luna, Aida Sesini, Graciela Martinez, Cristina Paz, Cristina Gallardo, Alicia Paz, Nelly Gómez, Maria Isabel Ledesma, Lislé Moukarzel, Laura Bustos, Mirta Morales, Ilda Faisal, Adriana Piazza, y Anita Ledesma participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Lic. Ana María Gerez de Antognoli, sus hijas Gabriela, Carolina y Marcela con sus respectivas familias participan su fallecimiento. Acompañan a su esposa Silvia y a sus hijas Mariana, Cecilia y Fiorella en estos difíciles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Teresa del Carmen Gerez participa el fallecimiento del querido Walter y acompañan en su dolor a su esposa Silvia y a sus hijas Mariana, Cecilia y Fiorela. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Lic. Mario Tamer, su esposa Marcela Antognoli participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Silvia, sus hijas Mariana, Cecilia y Fiorela en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Empleados de la Empresa Wagner participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. José Gorrini y su esposa Liz Bellido participan su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su esposa Silvia Giménez y a sus hijas Mariana, Cecilia y Fiorella Tarchini. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Milanesi Martín; sus hijos Ignacio y Franco participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Celia Suárez de Tapia y sus hijos Noemí, Susana y Miguel Tapia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Ricardo y demás familiares en este momento difícil.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Miguel A. Tapia y Susana Vega participan con mucho dolor el fallecimiento de su amigo Walter y acompañan a Ricardo y demás familiares en estos momentos de pesar.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Hugo Alderete, Viviana González, sus hijos Alejandro, Emilio y Fernando y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Hugo Fernando Alderete participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Graciela Martínez participa con inmenso dolor el fallecimiento del esposo de su compañera y amiga Silvia de Tarchini. Ruega oraciones por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo. El Col. Evangélico Alfredo Furniss participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de sus alumnas Mariana, Cecilia y Fiorella. Ruegan al Señor consuelo y fortaleza para tan preciada familia.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Que brille para ti la luz que no tiene fin. A un gran amigo, abuelo por elección, gracias por todos los momentos compartidos Pela. Familia Pesci Jiménez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

TARCHINI, WALTER JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Que descanses en paz Pela, gracias por todo lo que nos dejas. Las amigas de sus hijas: Lourdes Jiménez, Ana Lutfi, Natalia Sánchez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VEGA, MARÍA EMA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su hijo Carlos y sus nietos Rosa, Carlos, Lucas y Vanina; sus hijos políticos y bisnietos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ABDALA DE EBERLÉ, VIVIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/10|. Su esposo Roberto Eberle, sus hijas Vanina, Yasmin Karime, Halima, su yerno Dr. Emanuel Sarnago y su nieta Isabella Sarnago invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 en la iglesia Catedral Basílica, con motivo de recordarse el 7mo. aniversario de su fallecimiento.

AGUIRRE, ELSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/16|. Al cumplirse el quinto mes de su partida, al encuentro con nuestro Dios, pedimos que brille para ti la luz eterna, porque siempre vivirás en nuestros corazones acompañándonos en cada momento como lo hacías. Querida hermana, querida tía siempre estarás presente. Su hermana Susana Vda. de Comachi, Lic. Andrea Comachi, Ing. Ángel José Comachi Aguirre, su sobrina política Andrea Gramajo y su sobrino nieto Ángel Joaquín Comachi Gramajo invitan a la misa hoy a las 21 en la Catedral Basílica.

CASTILLO, ERNESTO (Molo) (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/13|. Hermano: Negrito querido, nos cuesta tanto tu ausencia, tus ocurrencias y tus cantos, que en cada cumple de nuestros padres cantabas. Hoy sos un ángel y con tu guitarra seguirás cantando, no tenemos dudas que junto a nuestros padres descansas en paz. Tus hermanos, tus hijas, hermanos políticos, tus nietos, tus sobrinos invitan a la misa con motivo de recordarse 4 años de su fallecimiento en la Pquia. San José del Bº Belgrano hoy a las 20.30 hs. Que su alma descanse en paz.

CHAZARRETA, VICENTE DELFOR-ARGAÑARAZ DE CHAZARRETA, MARÍA (q.e.p.d.) Fallecieron el 6/1/83-31/12/16|. Al cumplirse 33 años y 9 días de sus fallecimiento. Sus hijos Olga y Juan, sus nietos, su hija política Julia, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la iglesia Catedral Basílica.

DÍAZ DE CASTILLO, LUISA DALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/13|. Madre querida: hoy se cumple un año más que partiste al encuentro del Señor, no tenemos dudas, que Él te acogió en el mejor lugar, ya que fuiste un ser maravilloso. Hoy no estás físicamente, pero espiritualmente siempre estás presente. Te extrañamos y te queremos Luisita. Tus hijos, hijos políticos, nietos; nietos políticos y bisnietos invitan a la misa con motivo de recordarse 4 años de su fallecimiento en la Pquia. San José de Belgrano hoy a las 20.30. Que su alma descanse en paz.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





EFFRÓN DE CARRERAS, SARA (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/07|. Querida Mami, como todos los años vives permanentemente en nuestros recuerdos. Gracias por tanto amor, entrega y sacrificios, que nos dieron junto con papá. Sos un ángel que nos guía, día a día. Jamás olvidaremos sus bonitos recuerdos que nos dejaron y estarás presente siempre en nuestros corazones. Madre querida, gracias por tanto amor, siempre estarás en nuestros recuerdos. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Sus padres Fredy y Silvana, sus hnos. Florencia y Jeremías, su esposa Maica y su hijo Isaías part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. Jardín del Sol. SERV. IOSEP ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Su abuela Isabel Areal de Agüero, sus tíos, primos sobrinos acompañan a Maica y la familia de Simón en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Herbert, Ana, Tania, Alfredo, Cristian, Natalia, Sebastián, Karina y Vanesa participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a Maica e Isaías y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Néstor y Susana Agüero y sus hijos participan su fallecimiento y rogamos oraciones en su memoria y por la pronta resignación de Maica y su hijo.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. "Señor, recibe en tu morada Celestial a Simón, dale la gloria eterna y brille para él la luz que no tiene fin". Sus familiares en el afecto Claudio Paz, Silvia Díaz; sus hijos Silvina y Leonardo Paz y familia participan con mucho dolor el fallecimiento de nuestro querido Simón y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Fuerza amigo en este viaje, que el poder de tu sonrisa ilumina y llena el espacio que dejaste entre nosotros, en el final del camino nos volveremos a encontrar, de eso no hay duda. Abrazo infinito Simón. Acompañamos en este momento a la flia. Farja, Maica y su pequeño hijito. Alejandro, Juampa, Diego, Juampi, Hugo, Luis, Javi, Víctor y Damian. Ruegan oraciones en su memoria.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Inés de Dumit y sus hijos Lamía y Alvaro, Anibal y Jimena y Eliana Dumit participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de sus amigos Silvan y Fredy y pedimos consuelo a su flia.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. Juan Carlos Díaz, sus hijos Juan, Rita y Carlín participan con profundo dolor el fallecimiento de un hijo y amigo de nuestro hogar y acompañan a su familia en estos difíciles momento. Elevan una oración por su eterno descanso.

FARJA, SIMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/1/17|. José Luis Ibáñez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Fredy y Silvana e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------









----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------









----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





HERRERA, MARÍA ADELECIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/1/13|. Madre, hoy hace 4 años de tu partida, pasan los días y cuesta tanto aceptar que ya no estás físicamente, tus recuerdos invaden en nuestras mentes y corazones. Mi ángel cuídanos y guíanos como siempre lo hiciste, siempre con ese amor de madre incomparable que tenías. No tenemos dudas que desde arriba nos seguirás protegiendo, siempre estarás aquí para nosotros, te amamos, madre querida y te extrañamos cada día más. Tus hijos Selva, Ely, Javier, Matías, Andrés y su nieto Francisco invitan a la misa que se oficiará en su domicilio hoy lunes a las 20.30, Laprida - Dpto. Choya.