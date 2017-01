Lugares a los que no puedes dejar de ir

09/01/2017 -

1- Beco do Batman "El beco do Batman (callejón de Batman) es el nombre con el que es conocida popularmente la Rua Gonçalo Afonso, un callejón de la bohemia Vila Madalena convertido en auténtico museo al aire libre en el que exponen algunos de los mejores artistas del grafiti de São Paulo" – Blog de São Paulo.

2- Avenida Paulista y Rua Oscar Freire, la primera es una de las avenidas más importantes de la ciudad, colmada de centros financieros, es también uno de los puntos turísticos más reconocidos. La segunda, es una calle en donde se pueden encontrar marcas reconocidas mundialmente como también importantes marcas brasileras. No dejes de buscar el mural de Frida Kahlo y de Albert Einstein. Consejo: En épocas festivas como estas, recorrer la Avenida Paulista de noche (preferentemente a la madrugada cuando ya no hay autos ni personas circulando) puede ser mucho más sorprendente que de día.

3- Museo de Arte de São Paulo (MASP), cuando estés paseando por la Avenida Paulista no te olvides de visitar este museo y sobre todo observar y sacarte una foto con su moderna estructura. Una sugerencia es que pases por debajo del museo y sigas caminando hasta una especie de balcón en donde puedes tomarte un descanso mientras obtienes otra perspectiva del museo. No te olvides de pedirle a alguien que te saque una foto en el balcón con los edificios de fondo

4- El Parque Ibirapuera, se podría decir que es otra de las tantas semejanzas que tiene esta metrópoli con la ciudad que nunca duerme… Entrar al parque y observar desde lo profundo de toda esa naturaleza, los grandes edificios que lo rodean, es una experiencia inolvidable. Tomate un tiempito, lleva tu mate, alquilate una bicicleta (o no) y llegate a uno de los tantos lagos que tiene el parque.

5- Una vuelta por Praça da Sé y el puente Octavio Frias de Oliveira. Y digo una vuelta porque Praça da Sé es un lugar que, según los locales, es peligroso. Las personas tiradas en la calle y una especie de "campamentos" sobre la plaza se pueden observar a simple vista. La Catedral Metropolitana, es algo que no pueden dejar de visitar, totalmente fascinante. Mientras que con respecto al puente, sólo logre atravesarlo en auto. Esta actividad no tiene desperdicio ni de día ni de noche.

¿Dónde comer?

Sushi na Liberdade– Si sos fanático/a del sushi como yo, te recomiendo que pases por el barrio japonés de la ciudad. Hay muchos restaurantes que no solo te ofrecen la oportunidad de comer cual japoneses en el piso y descalzos sino que también las variedades en el menú te van a dejar atónito, imperdible. Joakin’s – Si el sushi no es lo tuyo, te recomiendo este restaurante que tiene más de 50 años de servicio y que aunque no lo creas, es súper moderno. Su especialidad son las hamburguesas y yo puedo confirmarlo, una de las mejores que probé en mi vida.