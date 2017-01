Una semana en Sao Paulo, Brasil

09/01/2017 -

Para empezar, creo que éste fue uno de los viajes menos planeados que hice en toda mi vida. Saqué mis pasajes en plena semana de exámenes finales.

Con los nervios a flor de piel, en mi mente se cruzaban ideas sobre cómo iba a hacer para aprobar mis exámenes y hacerme un tiempo para investigar qué es lo que podía hacer en esta ciudad. No está de más decir que, cuando intentaba imaginar con que me iba a encontrar, no podía pensar en otra cosa que muchos edificios.

La ciudad

No estaba tan equivocada. Si tendría que definir a São Paulo diría que es Nueva York invadido por brasileños. Una combinación, que en mi opinión, resulta totalmente fascinante. La alegría, la amabilidad y el ambiente que genera el brasilero sumado a esas construcciones de primer mundo es increíble.

Precauciones

No hay que olvidar, que estamos hablando de una enorme ciudad y de que seguimos en América del Sur, el peligro siempre está presente. Los paulistas insisten en que estés atento, que guardes tu teléfono y que siempre estés mirando tu bolso. Particularmente, no viví ninguna experiencia relacionada a robos, pero el contraste social resulta evidente en cada esquina.

Get the Look

Cuando decidí hacer mi valija, no tenía la menor idea de lo que tenía que llevar. Empecé por ver el pronóstico del tiempo y todo era lluvias y mucho calor. Las circunstancias previas al viaje no me dejaron meditarlo tanto por lo que termine poniendo de todo un poco. Para que esto no les suceda, aquí van unos cuantos tips: Día: para las mañanas calurosas lo mejor serían unos shorts, enteritos, vestidos largos o bien un pantalón. Descartamos los vestidos cortos porque el viento es un factor común en la ciudad. Noche: Las mujeres brasileñas saben combinar a la perfección un estilo casual pero a la vez totalmente refinado o con mucha onda.

La noche, con respecto al clima, es mucho más pacífica por eso los vestiditos entran en juego.

Zapatos: punto importante, la moda brasileña y la argentina en este aspecto son muy diferentes. Las súper plataformas generan cierto revuelo entre los locales. Si no te gusta llamar mucho la atención te recomiendo optar por unas zapatillas cómodas*, unas chatitas o bien un taco tipo stiletto o bien unos tacos bajos dependiendo la ocasión. * Aprovecha que ahora está de moda combinarlas con todo y úsalas para que así estés más cómoda, puedas recorrer más y las probabilidades de "tropiezos" sean prácticamente nulas.