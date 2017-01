Comienza otra semana clave para el fútbol argentino

Fotos MOMENTO. La AFA atraviesa uno de sus peores momentos institucionales y podría seguir sin tener un presidente.

09/01/2017 -

Las semanas se suceden una tras otra en el fútbol argentino y en todas ellas se deposita la expectativa de que los dirigentes transitan por el camino de una solución para esta AFA anárquica y desquiciada, pero al final nada de eso sucede y, lo que es más grave, empeora, a punto tal que para la que viene hasta podría corporizarse el tan temido fantasma de la desafiliación, algo que dio como probable el propio Diego Maradona a partir de algunas conversaciones que mantuvo con el titular de la Fifa, el suizo Gianni Infantino.

La semana pasada, más precisamente el jueves, los dirigentes del ascenso junto a los del Federal A y el fútbol del Interior alcanzaron la cuenta de 50 asambleístas necesarios para, amparados en el estatuto vigente, dar forma a una ‘reunión’ que permitió solicitar la realización de una Asamblea Extraordinaria para el 15 de febrero en la que ‘debería’ elegirse al nuevo presidente de AFA.

Pero que ‘reunión’ y ‘debería’ estén encomilladas no es mera coincidencia, sino que deben esa referencia a que, en el primer caso y según el ex asesor legal de AFA durante más de una década, la última con Julio Grondona como presidente, Miguel Schmoisman, así debe calificarse a lo acontecido el jueves pasado, ya que ‘estatutariamente no puede ser calificada como asamblea’.

Y la segunda tiene que ver directamente con la actitud de los 24 clubes de primera división que no estuvieron presentes en esta ‘reunión’, entre ellos los cinco grandes, ni más ni menos, ya que sus más conspicuos directivos, por casos los presidentes de Boca Juniors y Racing Club, Daniel Angelici y Víctor Blanco, ya anunciaron que nunca aceptarán ‘un presidente de AFA puesto por el ascenso’.

Y esto tiene que ver con que ellos consideran que ‘no puede resolverse la elección de un nuevo presidente excluyendo a los grandes, que son los clubes que más generan económicamente para el fútbol argentino’, lo que constituye un tiro por elevación dirigido a Claudio ‘Chiqui’ Tapia, el titular de Barracas Central que es el máximo referente de esos 50 asambleístas que con esos dos tercios de los votos sobre un total de 72, lo ungirían en el próximo conductor de AFA.

Es por esto que los clubes de primera quieren que las elecciones se desarrollen con el nuevo estatuto en vigencia y no con el actual, porque con ello ‘los asambleístas se reducirían de 75 (en realidad quedan 72 porque Talleres de Córdoba, Crucero del Norte y las Ligas del Interior no tienen representante suplente para renovar sus designaciones) a 46 y el Comité Ejecutivo de 45 integrantes a 15’, según refirió el propio Angelici.

Ese nuevo estatuto, que estará llegando desde Fifa esta semana, después de la gala de mañana en Zúrich en la que justamente Maradona entregará el premio al mejor entrenador del mundo, alterará entonces ese desnivel existente entre los asambleístas a favor del ascenso y el Interior para emparejarlo en 23 por lado con los de primera, lo que dejaría en la capacidad de negociación de cada grupo la inclinación de la balanza hacia uno u otro lado en pos de la elección del futuro presidente.

Conocedor de esto es que Tapia ya empezó a tejer su candidatura también por afuera del abrigado pullover que parece contenerlo con estos 50 asambleístas, pero que en términos reales él sabe que no lo es tanto. Y fueron rápidos sus movimientos después del jueves, ya que el viernes mismo se reunió en La Candela con Maradona. En el primer caso, como quedó dicho por el propio Diego, a él lo escuchará muy atentamente Infantino cuando llegue el momento de aupar al nuevo presidente afista