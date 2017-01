El proyecto para bajar la edad de imputabilidad será presentado tras las elecciones de octubre

Fotos ELABORACIÓN. El proyecto de ley con un nuevo sistema penal juvenil será confeccionado por un grupo de expertos en diferentes áreas.

09/01/2017 -

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de ley con el que busca bajar la edad de imputabilidad penal de menores después de las elecciones de octubre, para evitar que el tema se cuele en la campaña electoral, dijo ayer el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Martín Casares.

"No está mal que los políticos tomen posiciones y digan "mis planes son éstos o aquéllos". Lo que queremos evitar es que el debate de la aprobación de la ley y el tratamiento en particular se haga en una época electoral porque si no es muy contradictorio", sostuvo Casares durante una entrevista con radio La Red.

Elaboración del proyecto

En ese marco, el funcionario explicó que una comisión de expertos integrada por especialistas de distintas áreas realizará diversas reuniones con el objetivo final de entregar al ministro de Justicia "un proyecto de ley con un nuevo sistema penal juvenil".

Casares señaló que "a los asesores se les da 12 meses para que hagan su tarea, en este caso puede ser que la comisión termine antes, pero tenemos el compromiso del ministro de Justicia de presentar el proyecto después de octubre".

El funcionario agregó que las estadísticas indican que son muy pocos los menores que cometen delitos. "Son números que están muy lejos de ser la realidad de la cantidad de chicos que cometen delitos", explicó.

El debate sobre una eventual disminución de la edad de imputabilidad penal se intensificó tras el reciente asesinato de Brian, un joven de 14 años, muerto por otro de 15 durante un intento de robo en el barrio porteño de Flores.

Casares desmintió informaciones que señalaron que había entre 1.305 y 1.142 menores con delitos cometidos, y explicó que "ese es el número total de menores de entre 16 y 18 años que se encuentran institucionalizados, es decir, privados de su libertad en distintos institutos del país".

"Para dar un paralelismo, por año ingresan 1.500.000 denuncias penales al país, pero tenemos 72.500 presos detenidos, lo que no guarda relación con la primera cifra. Podría estar más cerca la que indica el número de causas ingresadas al fuero penal juvenil. En ese caso vemos que en Buenos Aires hay cerca de 28.000 casos y llegan a 57.000 si se toman los registros de las cinco provincias del país con más cantidad de hechos que, además de Buenos Aires (GBA y Capital) integran Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Salta", concluyó el funcionario nacional.