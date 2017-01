Fotos Una empresaria inmobiliaria fue denunciada por estafar a turistas argentinos

09/01/2017 -

Numerosas familias argentinas que tenían planificado pasar sus vacaciones en las playas de Punta del Este denunciaron haber sido estafados por una empresaria inmobiliaria después de haber abonado el monto total del alquiler de departamentos, y no haber podido ingresar a los inmuebles al llegar, según consignó el portal Infobae.

De acuerdo con diversos medios de prensa uruguayos, la acusada se hacía conocer ante las víctimas como Adela Galván.

Ella se encontraba previamente con los potenciales inquilinos en la Argentina, donde les cobraba el monto del alquiler, y una vez concretado el engaño, se volvía inalcanzable para las víctimas.

"Yo soy una de las damnificadas, junto a otras cinco familias. Cada uno de nosotros le entregó a esta señora U$S 6.000. Pero cuidado, hay otras más que están en la misma situación", afirmó Milagros Saráchaga, una de las damnificadas. La mayoría de los afectados por la estafa reconocieron haber investigado sobre el nombre de la responsable como el de su inmobiliaria, llamada Innova y no encontraron críticas, quejas ni signos de que se podía haber tratado de una estafa.

"Un amigo me puso en contacto con ella. Me ofreció un departamento en el edificio Delamar (…) Ella me dijo que los inquilinos que ocupaban el apartamento se iban de allí el 9 de enero. Por eso lo elegí", explicó la argentina. Y continuó: "Me junté con ella en una oficina en Buenos Aires. Le entregué el dinero y ella me dio un recibo de su inmobiliaria. Googleé todos sus datos, encontré todo bien. Mis amigos hicieron lo mismo y le entregaron la seña de cada departamento, U$S 6.000 cada uno". "Enseguida fueron a la inmobiliaria de esta señora. Se encontraron con que estaba cerrada. La encontraron por teléfono y ella les dijo que se pusieran en contacto con su abogado", afirmó la argentina.

Por su lado, desde la propia Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, el presidente Jorge Díaz reconoció los problemas que la sospechada de estafa tiene habitualmente con sus inquilinos: "Esta señora, que no es socia de nuestra institución, tiene en su contra varias denuncias confirmadas por los damnificados". El abogado de la empresaria prometió devolverles el dinero de la seña.