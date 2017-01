Cuartos de final en la Liga de Frías

09/01/2017 -

CHOYA, Choya (C). Los juegos de octavos de finales del torneo José "Pigullín" Bustamante.

Allí los resultados fueron: Veteranos 3, Canarios 0; Panificadora La Deseada 2, Colonia Achalco 0; La Casa del Plomero 3, Tornería Pineda 3; Icaño 1, Carpintería Jara 3; M y M Deportes 1, Carnicería Tres Hermanos 1; La Mexicana 0, Quirós 0; Mercadito Fernando 0, Los Amigos 0 y la goleada de Panificadora La Única ante un inexpresivo Deportivo Choya por 4 a 1. Ahora los cruces de cuartos serán: Panificadora La Única vs. La Casa del Plomero; La Mexicana vs. Los Veteranos; Mercadito Fernando vs. Carpintería Jara y Panificadora La Deseada vs. M y M Deportes.