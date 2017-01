"Aquí no es normal que te tomen el pelo"

09/01/2017 -

La piloto española Laia Sanz, reconoció que sigue un poco enojada, después de que días atrás un piloto la confundiera y le hiciera tomar el camino equivocado en plena competencia. "Fue una lástima, y también fue culpa mía por creérmelo. Pero no es normal que te tomen el pelo aquí. Hay buen rollo. Espero que lo hiciese sin querer, pero me cabreó mucho. Si no lo sabes, al menos dilo, pero no me mientas. De todo se aprende, y no me volverá a pasar. Pero tal y como está siendo este Dakar, si la segunda parte es parecida, podemos hacerlo bien", dijo la catalana.

Ha sido un poco raro. En la última iba 12ª, que con el nivel que hay no está nada mal, y al final hubo un punto del road book que desde mi punto de vista no era correcto y es una lástima porque perdí 40 minutos. En este Dakar se puede recuperar, pero llevo dos días así, y eso ya es mucho" cerró.