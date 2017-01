Maradona premiará al DT ganador en la fiesta de Fifa

09/01/2017 -

El ex capitán y entrenador del seleccionado argentino, Diego Armando Maradona, entregará hoy el premio The Best de la Fifa en la categoría entrenador para el que están nominados el italiano Claudio Ranieri, el portugués Fernando Santos y el francés Zinedine Zidane.

El "Diez", de buena relación con el presidente de la entidad, el suizo Gianni Infantino, fue elegido para ser el encargado de entregar el nuevo galardón en la ceremonia que se llevará a cabo desde las 14.30 en Zúrich, con transmisión en directo de ESPN2.

Maradona, de 56 años, será una de las principales atracciones de la primera gala que organiza la Fifa luego de romper el acuerdo que mantenía desde 2010 con la revista francesa France Football para entregar conjuntamente el Balón de Oro.

El capitán del equipo argentino campeón en el Mundial de México 1986 y entrenador en la cita de Alemania 2010 viajó a Zúrich por invitación de Infantino, presidente de la Fifa, a quien recibió en su casa de Dubai el pasado 28 de diciembre.