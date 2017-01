"En un Dakar te pueden pasar muchas cosas"

09/01/2017 -

El piloto español Nani Roma (Toyota), cuarto en la clasificación general de autos tras la primera semana de competencia, dijo que él y su equipo han ‘hecho lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar’. ‘Hemos sido constantes, no hemos cometido errores, no nos hemos perdido y creo que hemos hecho un buen trabajo. Hicimos lo que se tiene que hacer para ganar un Dakar, y eso es no cometer errores’, dijo Roma.

El francés Stéphane Peterhansel (Peugeot) lidera con un tiempo de 14:02:58 horas, seguido por sus compatriotas y compañeros de equipos, Sebastien Loeb, a 1:09 minutos, y Cyril Despres, a 4:54 minutos. Roma está cuarto a 5:05 minutos y el quinto, el finlandés Mikko Hirvonen (Mini), está recién a 42:21 minutos.

‘En la tercera etapa nos quedamos sin gasolina y perdimos unos ocho minutos que ahora nos irían de perlas y estaríamos líderes. Fue un error humano, pero es lo que hay y tenemos que seguir hacia delante’, comentó Roma.

Sin embargo, sostuvo que ‘el Dakar es una carrera maratón’ en la que ‘pueden pasar muchas cosas’.