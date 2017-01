Mirtha le ayudó a conseguir trabajo a Beatriz Salomón en Santiago del Estero

09/01/2017 -

La vedette Beatriz Salomón estuvo sentada en la mesa de Mirtha Legrand durante el debut de la nueva temporada de los almuerzos desde Mar del Plata; y si bien vive tiempos distintos en materia económica, no se olvida de las épocas duras, en las que no tenía dinero. Por eso, no dudó en agradecerle a "la Chiqui" su intercesión ante el empresario santiagueño Francisco "Paco" Pérez Názar, quien le consiguió un trabajo en el 2015.

En aquella ocasión, Salomón fue invitada, junto a otras figuras, para participar del Festival Nacional de Cine Premios Termas de Río Hondo, en el marco de un homenaje dedicado a Alberto Olmedo.

Esta presencia le significó a Beatriz el cobro de un cachet que le permitió seguir adelante, hasta que se le abrieron otras puertas, como la obra "Extinguidas" que protagoniza con gran éxito bajo la dirección de José María Muscari.

"Quiero agradecerte a vos públicamente porque mucha gente me ha ayudado y vos, una vez, sabías que yo no tenía plata y me conseguiste un trabajo en Santiago del Estero. Y me hiciste ganar muy buena plata", recordó Beatriz entre lágrimas, después de enumerar los problemas financieros que había tenido desde su divorcio de Alberto Ferriols.

Mirtha quiso calmarla y recordó que ella llamó a un amigo suyo (Francisco Pérez Názar) para que la contratara a Beatriz para un evento que estaba organizando. "Mirtha, sos una gran señora. De verdad, te lo agradezco. Esto no lo sabe nadie de Mirtha, pero ella sabía que yo tenía problemas. Fui con mis hijas. Ella me consiguió el trabajo y quiero decirlo públicamente que vos sos una buena mujer. Gracias", concluyó, mientras se secaba las lágrimas y la animadora hizo una cita bíblica para cerrar el momento. "Que tu mano derecha no se entere lo que hace la izquierda", expresó.

Beatriz Salomón, quien fue noticia la semana pasada por haberle ganado en primera instancia el juicio que llevaba adelante contra América, la productora Eyeworks y los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Daniel Tognetti y Miriam Lewin por daños y perjuicios, por la emisión de una cámara oculta a su ex marido, Alberto Ferriols, en la que se pudo ver cómo éste cambiaba honorarios como cirujano plástico por favores sexuales con un travesti. "No crean que tengo la plata en el bolsillo, todos creen que soy millonaria y estoy tapada de deudas. Con esa cámara oculta innecesaria no solamente se destruyó mi matrimonio, sino que se empezaron a caer masivamente los contratos, y no me contrataban porque había demandado a Mario Pergolini , Rial y Ventura", contó.