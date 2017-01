"Bien Argentino" exprime el talento de Adabel Guerrero y Marcelo Iripino

09/01/2017 -

V illa Carlos Paz le hizo espacio al folclore con la bienvenida a la obra de Ángel Carabajal, "Bien Argentino", que se presenta a sala llena en el complejo Malambo, un lugar en el que se puede cenar y luego quedarse a disfrutar del espectáculo en el que Adabel Guerrero deslumbra con su baile junto a Fernando Bertona; y Marcelo Iripino sorprende con su voz, como cuando cantaba con su padre, a los 7 años.

-Bien Argentino ya se instaló en las preferencias del público de Carlos Paz...

-"Estoy feliz porque la gente no se imagina lo que es el show. Es increíble. Este espectáculo viene girando por el mundo hace muchos años, y la compañía decidió este año traer el folclore a Carlos Paz incorporando figuras como Marcelo Iripino, Fernando Bertona, Facundo Toro, Lourdes Sánchez, y yo, entre muchos otros", contó Adabel Guerrero al periodista de Canal 7, Gustavo Anzani, y a EL LIBERAL.

"La gente no se imagina lo que hacemos en el escenario. Hasta parece broma que bailemos folclore. Pero el show nos convocó y nos preparó para que nos luzcamos todos. Yo pedí bailar un tango porque hace tres años que vengo estudiando con Fer Bertona. Cada vez que me vienen a ver, dicen que se van conmovidos, es bien argentino", remarcó Adabel.

-¿Cómo decidiste sumarte a la propuesta?

-Quería hacer algo distinto. Después de Stravaganza no sabía qué hacer porque hay que superar eso, pero cuando me llegó esta propuesta, me gustó porque es algo diferente. Además, confío en que nos va a ir bien y, lo bueno es que Malambo es un lugar nuevo adonde se puede compartir una cena y luego ver el show. Para mí, es increíble el espectáculo. Por su parte, Marcelo Iripino también se dejó seducir por la novedad.

Nunca había hecho temporada en Villa Carlos Paz y tras largos años de mostrar su talento para el baile, le llegó una convocatoria para el canto. "Aunque Bien Argentino es un espectáculo que viene girando hace muchos años, Ángel Carabajal es quien decidió agregar figuras al espectáculo que le dan ese color televisivo. Yo muestro algo diferente porque aquí canto. Hoy estoy disfrutando. No es folclore tradicional, le metimos unos brillos para darle una cosa moderna", dijo Iripino. Y agregó: " Yo me siento otra vez de 7 años, como cuando empecé cantando folclore con mi papá".