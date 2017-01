Messi no participa de la gala del premio "The Best"

Fotos Messi, su esposa, y el casi seguro ganador del trofeo, Cristiano Ronaldo

Hoy 11:26

El Barcelona se “borró” de la entrega de premios “The Best”, al no dar permiso a ninguno de los cuatro jugadores (Messi, Luis Suárez, Iniesta y Piqué) que debían participar en la Gala de este lunes en Zúrich, Suiza.

Según anunció el club en un comunicado, el motivo oficial es el partido de vuelta por la Copa ante el Athetic. La noticia cayó como una bomba en la FIFA, que sospecha que detrás de esta decisión también está el malestar del Barça por la decisión del TAS de reducir la sanción al Real Madrid por el fichaje irregular de menores.

Para paliar el efecto de este boicot al premio de la FIFA, el conjunto blaugrana envió a Suiza a una representación institucional encabezada por su presidente, Josep Maria Bartomeu.

Comunciado del Barcelona

Con el objetivo de priorizar la preparación del partido del miércoles contra el Athletic Club, el FC Barcelona ha decidido que los jugadores reconocidos en la Gala The Best FIFA Awards, que se celebra esta tarde en Zúrich, no se desplacen.

La expedición del Club, pues, la encabezan el presidente Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente deportivo Jordi Mestre, el directivo Silvio Elías y el CEO Òscar Grau. También viajan Albert Soler, director de Deportes profesionales, Robert Fernández, secretario técnico del primer equipo, y Raúl Sanllehí, director de Fútbol.

El FC Barcelona agradece a la FIFA, que preside Gianni Infantino, y a toda su estructura ejecutiva las facilidades que ha recibido de parte de este organismo para poder participar en la Gala de hoy. El Club expresa su reconocimiento y apoyo a los premios The Best FIFA Awards.