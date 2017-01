La indignante selfie de dos policías frente a una casa en llamas

Fotos FOTO TOMADA DE TWITTER.COM.-

Hoy 15:15 -

Dos agentes de la policía de Long Island, en Nueva york, Estados Unidos, fueron escrachados mientras se tomaban una selfie con una casa en llamas de fondo.

"El contenido de este video es muy preocupante para el Departamento y actualmente está bajo investigación", señaló el comisionado de policía del Departamento de Policía del Condado de Nassau, Thomas Krumpter, una vez que las imágenes salieron a la luz.

"Si se descubre que estos oficiales violaron las reglas y regulaciones del Departamento, serán apropiadamente disciplinados", agregó Krumpter.

"Es asqueroso, no me gusta porque no muestra preocupación por la gente del vecindario. Gente del barrio acaba de perder su casa y usted viene a tomarse 'selfies'", señaló un vecino de la vivienda perjudicada.

