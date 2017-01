Macri se reunió con Jorge Lemus por la crisis en el área de salud

Fotos Mauricio Macri junto al titular de Salud, Jorge Lemus.

Hoy 18:43

Mauricio Macri recibió a Lemus, titular del Ministerio de Salud, en la Quinta de Olivos en una reunión de "seguimiento del área".

Dicho encuentro, busca ponerle fin a una seguidilla de renuncias de personas con cargos importantes, que produjeron una crisis en el campo de la salud.

El último en abandonar su función, fue Néstor Pérez Baliño, Secretario de Promoción, Programas Sanitarias y Salud Comunitaria, que de alguna manera operaba como virtual viceministro ya que era clave en la estructura de Lemus, manejando 70% del presupuesto.

Antes de Pérez Baliño, ya habían renunciado Carlos Falistocco, a cargo del programa Lucha contra el SIDA, cuando asociaciones de profesionales denunciaron la falta de reactivos y distribución de preservativos; Daniel Bosich, ex subsecretario de Coordinación Administrativa; Marina Kosacoff, ex subsecretaria de Prevención; Sebastián Laspiur, ex director de Promoción de Salud y Control de Enfermedades no transmisibles; Héctor Coto, ex director de Enfermedades Transmisibles por Vectores; Carla Vizzotti, ex directora de Enfermedades Inmunoprevenibles.

Las renuncias en prácticamente todos los casos, se produjeron tras las denuncias de subejecución y falta de insumos y medicamentos.

Con respecto a las acusaciones sobre la subejecución, el Ministerio de Hacienda había informado que se ejecutó el 80% del presupuesto: "Es cierto que tuvimos un año muy trabajoso. Cuando ingresamos en diciembre de 2015 teníamos más del 30 por ciento de los medicamentos o insumos en stock cero; medicamentos para el Sida, del ex programa Remediar, medicamentos para la tuberculosis" fueron las palabras de Pérez Baliño a los medios luego de abandonar su puesto.