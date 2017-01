Pablo Prigioni se retiró de la práctica profesional de básquet

Fotos Pablo Prigioni se despide de la gente del Baskonia de España y de la práctica profesional.

A los 39 años y tras un par de partidos con el equipo que lo vio crecer como jugador, el Baskonia de España (con el que obtuvo la Liga ACB en 2008, tres Copas del Rey en 2004, 2006 y 2009, y cuatro Supercopas de España entre 2005 y 2008), Pablo Prigioni decidió no continuar jugando profesionalmente.

El cordobés, ni siquiera esperó a que terminara la temporada para decir adiós, a pesar de haber estado un tiempo inactivo tras ser cortado de los Houston Rockets de la NBA, lo que hacía que su vuelta al ruedo fuera muy festejada por lo que significa dentro de la cancha.

Entre sus mayores logros, se destacan los Torneos de las Américas disputados en 2003 y 2007 donde obtuvo la medalla de plata con la selección argentina, así como la medalla de oro del sudamericano de 2004 al igual que en el torneo continental disputado en 2011 que significó la primera despedida de la "Generación Dorada".

Sin lugar a dudas lo mejor que dejó Prigioni fueron su calidad como persona y como compañero (resaltado muchas veces por sus compañeros), así como la imparable dupla que formó junto a Luis Scola y que llegó a ser una de las mejores del mundo FIBA.

"...dentro de mí sentía que el día que tuviera señales muy claras de mi cuerpo y de mi cabeza que me indicaran que había llegado el momento de dejarlo, prestaría atención a esas señales y tomaría la decisión sin dudarlo. Como siempre hice durante mi carrera. Cuando he tomado una decisión, siempre he estado 100% convencido" fueron algunas de las palabras con las que Prigioni se despidió y cerró cualquier posible puerta a un retorno.



Aquí dejamos el comunicado que publicó en Twitter: