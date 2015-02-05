CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Enero 2017
A LAS 21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
Por El Liberal
Hoy 20:46 -
CANAL 7
07.55 PAUSA EN FAMILIA
08.00 DISCOVERY KIDS
09.00 LA NIÑERA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)
13.00 TELEFÉ NOTICIAS
13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 MORFI CAFÉ
15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
16.00 EL SECRETO DE FERIHA
17.00 POR AMARTE ASÍ
18.00 LOS SIMPSONS
18.45 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)
23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA
00.30 UPLAY
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLE
CANAL 9
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 MUCHACHA ITALIANA
17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO
18.00 LA ROSA DE GUADALUPE
19.00 TELENUEVE
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
12.00 AVES DEL PARAÍSO
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
17.00 OCÉANO ÍNDICO
18.00 CELIA
19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 REVANCHA
18.00 SARAS Y KUMUD
19.00 LA MEJOR ELECCIÓN
20.00 TELENOCHE
21.30 ESPOSA JOVEN
22.30 PASAPALABRA
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONIA
14.00 NOTICIERO 7- 1ª EDICION
15.00 EL ELEGIDO DEL VERANO
16.00 ESTUDIO ABIERTO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL 17.30 LA 40
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TICKET AL SHOW
19.30 ARABESC
20.00 CIRCUITO ARGENTINO
20.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7-2ª EDICION
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 EL PODIO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
07.40 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS
09.48 UN DÍA DESCABELLADO
11.38 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS
13.13 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL CÁLIZ DE JUDAS
15.05 LA BATALLA DE RIDDICK
17.33 LA LEYENDA DE HÉRCULES
19.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM
22.00 LA BATALLA DE RIDDICK
TCM
07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.00 GATTACA
14.00 VUELO A LA GLORIA
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF
20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 DONNIE BRASCO
23.45 EL PERFECTO ASESINO
TNT
08.13 MATILDA
09.53 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA
11.50 DOS LOCOS EN PATRULLA
13.37 ROBIN HOOD
16.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.59 OZ. EL PODEROSO
20.21 FURIA DE TITANES 2
22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE
00.54 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
STUDIO UNIVERSAL
10.00 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS
11.15 FULLSCREEN
11.50 LA ADOPTADA
13.50 LA HISTORIA DE JULIAN ASSANGE
14.50 FULLSCREEN
15.20 GUERRA DE LOS MUNDOS
15.50 HIELO FRÁGIL
17.45 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO
20.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ
21.55 TRIPLE X
24.35 FULLSCREEN
01.05 MUERTE EN TOMBSTONE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10: PISTA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10: BAILARINA
11.00 HOUSE: SIN PISTAS 5
12.00 HOUSE: A SALVO 6
13.00 CHICAGO P.D: CONVENCIONES
14.10 NACHO LIBRE
16.00 HOUSE: APUESTO EL RESTO
17.00 HOUSE: EL SUEÑO DE LOS JUSTOS
18.00 CHICAGO P.D: EL PRECIO QUE PAGAMOS
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10: INFIERNO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EMOCIONES EXACERBADAS
21.00 CHICAGO P.D: SUPUESTO AMIGO
22.00 NÁUFRAGO
24.45 CHICAGO P.D: EL PRECIO QUE PAGAMOS
A DÓNDE IR
CINE TEATRO RENZI
(LA BANDA)
+HOY Y MAÑANA, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “CIGÜEÑAS, PELÍCULA DE ANIMACIÓN. ENTRADA $30.
+HOY Y MAÑANA, A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”.
BELLAS ALAS
(BELGRANO sur 1.807)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, MARIO VARAS LEDESMA Y AMIGOS: GABY FERREYRA (VOZ), LUCÍA SARMIENTO (VOZ), DIEGO ABDALA (VOZ), ISMAEL VARAS (VOZ Y GUITARRA), MIGUEL VIVAS (PIANO), KONY TABOADA (PIANO), JORGE SUÁREZ (GUITARRA), MAURO FRÍAS (GUITARRA), CARLOS SANDOVAL (BAJO), CACHI COLLADO (BAJO), LORENA MOYANO (FLAUTA TR.), EMMANUEL CARDOZO (FLAUTA), FACUNDO MONTENEGRO (PERCUSIÓN), Y ARIEL GOMA HERRERA (PERCUSIÓN).
SIXTO BAR
(BELGRANO sur 1.991)
+HOY, MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12, DE 19 A 22, SEMINARIO DE DANZAS TRADICIONALES AFRICANAS Y DE DANZAS DE LOS ORISHAS, A CARGO DE LA PROFESORA SILVIA MÓNICO POSADAS.
CINES
SUNSTAR
SING ¡VEN Y CANTA! (3D):
ANIMACION, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 11/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)
ROGUE ONE (3D):
AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/01- 17:05 (Cast)
PASAJEROS (3D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/01 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)
PASAJEROS (2D):
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)
HOY AL 11/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
¿POR QUÉ ÉL? (2D):
COMEDIA (+ 16 años)
HOY AL 11/01 22:00 (Subt)
SING ¡VEN Y CANTA! (2D):
ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)
HOY AL 11/01- 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast)
HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):
HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)
HOY AL 11/01- 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO
17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05
SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO
16:20 (SÓLO DOMINGO)
18:30 (TODOS LOS DÍAS)
SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO
17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)
PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA
22:50 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00
ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS
22:10 (TODOS LOS DÍAS)
SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50