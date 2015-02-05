CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 10 de Enero 2017

A LAS 21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

Hoy 20:46 -

CANAL 7

07.55 PAUSA EN FAMILIA

08.00 DISCOVERY KIDS

09.00 LA NIÑERA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (Cont.)

13.00 TELEFÉ NOTICIAS

13.15 NOTICIERO 7 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 MORFI CAFÉ

15.00 MOISÉS. ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

16.00 EL SECRETO DE FERIHA

17.00 POR AMARTE ASÍ

18.00 LOS SIMPSONS

18.45 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.00 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MOISÉS Y LOS DIEZ MANDAMIENTOS (CONTINÚA)

23.30 CASO CERRADO, SIN CENSURA

00.30 UPLAY

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLE

CANAL 9

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 MUCHACHA ITALIANA

17.00 AMO DESPERTAR CONTIGO

18.00 LA ROSA DE GUADALUPE

19.00 TELENUEVE

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

12.00 AVES DEL PARAÍSO

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

17.00 OCÉANO ÍNDICO

18.00 CELIA

19.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 REVANCHA

18.00 SARAS Y KUMUD

19.00 LA MEJOR ELECCIÓN

20.00 TELENOCHE

21.30 ESPOSA JOVEN

22.30 PASAPALABRA

 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONIA

14.00 NOTICIERO 7- 1ª EDICION

15.00 EL ELEGIDO DEL VERANO

16.00 ESTUDIO ABIERTO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL 17.30 LA 40

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TICKET AL SHOW

19.30 ARABESC

20.00 CIRCUITO ARGENTINO

20.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7-2ª EDICION

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 EL PODIO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS - MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.40 ARTHUR Y LA GUERRA DE LOS DOS MUNDOS

09.48 UN DÍA DESCABELLADO

11.38 TINKER BELL Y LA BESTIA DE NUNCA JAMÁS

13.13 LOS GUARDIANES. LA MALDICIÓN DEL CÁLIZ DE JUDAS

15.05 LA BATALLA DE RIDDICK

17.33 LA LEYENDA DE HÉRCULES

19.38 BOURNE. EL ULTIMÁTUM

22.00 LA BATALLA DE RIDDICK

TCM

07.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

07.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.00 GATTACA

14.00 VUELO A LA GLORIA

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF

20.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

20.30 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 DONNIE BRASCO

23.45 EL PERFECTO ASESINO

TNT

08.13 MATILDA

09.53 LARA CROFT. LA CUNA DE LA VIDA

11.50 DOS LOCOS EN PATRULLA

13.37 ROBIN HOOD

16.08 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.59 OZ. EL PODEROSO

20.21 FURIA DE TITANES 2

22.00 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE ASCIENDE

00.54 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

STUDIO UNIVERSAL

10.00 CIRQUE DU SOLEIL. MUNDOS LEJANOS

11.15 FULLSCREEN

11.50 LA ADOPTADA

13.50 LA HISTORIA DE JULIAN ASSANGE

14.50 FULLSCREEN

15.20 GUERRA DE LOS MUNDOS

15.50 HIELO FRÁGIL

17.45 UNA NOCHE EN EL FIN DEL MUNDO

20.00 R.I.P.D.. POLICÍA DEL MÁS ALLÁ

21.55 TRIPLE X

24.35 FULLSCREEN

01.05 MUERTE EN TOMBSTONE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10: PISTA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10: BAILARINA

11.00 HOUSE: SIN PISTAS 5

12.00 HOUSE: A SALVO 6

13.00 CHICAGO P.D: CONVENCIONES

14.10 NACHO LIBRE

16.00 HOUSE: APUESTO EL RESTO

17.00 HOUSE: EL SUEÑO DE LOS JUSTOS

18.00 CHICAGO P.D: EL PRECIO QUE PAGAMOS

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S10: INFIERNO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18: EMOCIONES EXACERBADAS

21.00 CHICAGO P.D: SUPUESTO AMIGO

22.00 NÁUFRAGO

24.45 CHICAGO P.D: EL PRECIO QUE PAGAMOS

A DÓNDE IR


CINE TEATRO RENZI

(LA BANDA)

+HOY Y MAÑANA, A LAS 20.30, SE PROYECTARÁ “CIGÜEÑAS, PELÍCULA DE ANIMACIÓN. ENTRADA $30.

+HOY Y MAÑANA, A LAS 22.30, “GILDA, NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR”.

BELLAS ALAS

(BELGRANO sur 1.807)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, MARIO VARAS LEDESMA Y AMIGOS: GABY FERREYRA (VOZ), LUCÍA SARMIENTO (VOZ), DIEGO ABDALA (VOZ), ISMAEL VARAS (VOZ Y GUITARRA), MIGUEL VIVAS (PIANO), KONY TABOADA (PIANO), JORGE SUÁREZ (GUITARRA), MAURO FRÍAS (GUITARRA), CARLOS SANDOVAL (BAJO), CACHI COLLADO (BAJO), LORENA MOYANO (FLAUTA TR.), EMMANUEL CARDOZO (FLAUTA), FACUNDO MONTENEGRO (PERCUSIÓN), Y ARIEL GOMA HERRERA (PERCUSIÓN).

SIXTO BAR

(BELGRANO sur 1.991)

+HOY, MIÉRCOLES 11 Y JUEVES 12, DE 19 A 22, SEMINARIO DE DANZAS TRADICIONALES AFRICANAS Y DE DANZAS DE LOS ORISHAS, A CARGO DE LA PROFESORA SILVIA MÓNICO POSADAS.

CINES

SUNSTAR

SING ¡VEN Y CANTA! (3D):

ANIMACION, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 11/01- 16:20 (Cast) 18:30 (Cast) 20:40 (Cast) 22:50 (Cast)


ROGUE ONE (3D):

AVENTURA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/01- 17:05 (Cast)


PASAJEROS (3D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/01 - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt) 01:00 (Subt)


PASAJEROS (2D):

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN. (+ 13 AÑOS)

HOY AL 11/01- 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

¿POR QUÉ ÉL? (2D):

COMEDIA (+ 16 años)

HOY AL 11/01 22:00 (Subt)


SING ¡VEN Y CANTA! (2D):

ANIMACIÓN, MUSICAL. (ATP)

HOY AL 11/01- 17:20 (Cast) 19:30 (Cast) 21:40 (Cast)


HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE (2D):

HISTÓRICA, DRAMA (+ 16 años)

HOY AL 11/01- 18:30 (Cast) 21:30 (Subt)


PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

PASAJEROS 2D APTA 13 AÑOS ESTRENO

17:50-20:10- 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:05

SING ¡VEN Y CANTA!3D ATP ESTRENO

16:20 (SÓLO DOMINGO)

18:30 (TODOS LOS DÍAS)

SING ¡VEN Y CANTA! 2D ATP ESTRENO

17:30- 19:50- 20:40 (TODOS LOS DÍAS)

PRESENCIA SINIESTRA 2D APTA 13 AÑOS C/RESERVA

22:50 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 01:00

ROGUE ONE: UNA HISTORIA DE STAR WARS

22:10 (TODOS LOS DÍAS)

SÁBADO TRASNOCHES 2X1 00:50

 
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