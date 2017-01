Hoy 23:09 -

¡Buen día! Decía Marimen: “Hay gente que cree cumplido su deber solidario con los demás, dándole su cuota de buenos consejos”.

En realidad dar consejos no es fácil como parece. Es un arte; que necesita aprendizaje, no exento de errores.

“El arte de aconsejar” es una nota escrita por la médica psiquiatra Luisa Goldenberg hace ya muchos años, pero con vigencia permanente. Extraigo unos párrafos:

“El consejo marcha al lado del que necesita consejo, lo guía pero no lo inferioriza. El consejo debe estar cargado no sólo de saber sino de amor y respeto. El consejo no es el que se imparte desde arriba, sino el que se da al lado del que lo solicita. ¡Es tan sutil la línea que separa a los seres que se ubican frente al prójimo y no junto al prójimo! Y sin embargo esta línea es fundamental para entender el respeto que todo hombre nos merece. Siempre pienso que es más fácil dar amor que sostener el respeto por el otro.

El arte de aconsejar no pasa sólo por una sumatoria de conocimiento. Pasa por la maestría de poder aunar el saber con la consideración. El saber se estudia en los libros pero la consideración se aprende en la existencia.

La libertad de elección es derecho innegable de toda persona. Y esa libertad debe ser ejercida permanentemente.

La búsqueda del consejo entendida como opción borra al demandante. El verdadero maestro no se separa del alumno, y aprende mientras enseña.

El verdadero consejero no es un autócrata que impone su ley; es el que excluye de su consejo el dogmatismo, la soberbia y el delirio de ser infalible. El buen consejero no es un profeta, es el que sabe acompañar al aconsejado sin menoscabar su potencial humano; es el que se coloca como guardador de la dignidad de cada individuo que trabajosamente vive, piensa y siente lo mismo que él. La elección del camino queda en manos del solicitante, ya que así se respeta su libertad. La solicitud de consejo no queda así reducida a la renuncia de la individualidad. La relación entre consejero y aconsejado enaltece la comunicación y abre la perspectiva de dar y recibir en un plano de igualdad humana”.

