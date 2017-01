Cerro: "El desafío es volver a ser campeón"

Fotos MANO A MANO. El volante Francisco Cerro le confesó a EL LIBERAL sobre los objetivos de Racing para el semestre.

Racing Club de Avellaneda ya está en Mar del Plata donde realiza su pretemporada de cara a los futuro compromisos y entre los jugadores hay uno muy conocido por los santiagueños: el volante Francisco Cerro.

Ya instalado en el hotel junto con sus compañeros, "Pancho" se dio un tiempo para hablar con EL LIBERAL en exclusivo y dejar en claro qué es lo que espera con el equipo en esta temporada y con la presencia otra vez en el banco del flamante entrenador Diego Cocca.

"El desafío es volver a salir campeón. Tenemos equipo para apuntar a algo grande y sumado la Copa Sudamericana, tenemos dos frentes muy fuertes y lindos para competir", reconoció el mediocampista santiagueño sobre los objetivos para este año.

"Soñamos en grande. Lo que más queremos es ser competitivos y es para lo que trabajamos y después se verá si se nos da el objetivo pero deben influir varios factores, no solo el de ganar", añadió.

"Pancho", también habló sobre la vuelta Diego Cocca, el último DT que ganó un titulo en Racing.

"Es algo muy alentador para el grupo. Nos viene muy bien. Eso también habla bien de él y de sus colaboradores en el sentido de no querer quedarse con la gloria y apuestan a más. Es una apuesta arriesgada y nosotros estamos completamente a gusto con la forma de trabajo de ellos y ojalá se repita el éxito como la última vez", consideró.

Con ese regreso, las ilusiones del hincha académico volvieron a crecer y el volante dijo que algo "lógico".

"Las expectativas son las lógicas. Es último técnico campeón en Racing y está bien que la gente espere por lo mejor porque ya hemos conseguidos buenos resultados, pero sabemos que es difícil repetir. Nos quedan seis meses para repuntar y alcanzar la punta y volver a ser el equipo competitivo que deseamos".

En su presentación, Cocca dijo que intentará crear un vínculo entre los jugadores históricos y los jóvenes, tarea que Cerro dijo que se logra con trabajo.

"Es el desafió de todo entrenador al arribar a un equipo. Él conoce a la mayoría del plantel y con los otros jugadores estoy seguro que le van a agarrar rápido la mano para poder conformar un equipo competitivo", consideró.

El volante tampoco quiso olvidarse de la importancia de la continuidad de Lisandro López.

"Licha es un jugador importante para nosotros. Es nuestro capitán y emblema. Nosotros debemos mantenerlo bien porque es un hombre que puede definir el partido en una jugada. Ya lo demostró varias veces y lo necesitamos al ciento por ciento", elogió.

Por último "Pancho" se mostró feliz por la continuidad encontrada en Racing y sobre la posibilidad de renovar su contrato.

"Es lo que siempre quise. Es a lo que apunto. Cumplí tres años en este club, algo que no es fácil y todos sabemos lo que significa Racing. No es fácil jugar en un club grande y estoy con la posibilidad de renovar por algunos años más y eso me pone feliz y orgulloso".