Cuáles son las particularidades y el perfil de los veraneantes santiagueños

Fotos ESTADÍAS. Para los destinos internos, hubo plazos que bajaron de 7 a 5 días. Otros, definieron sobre la hora.

10/01/2017 -

Mientras restan pocos días para cerrar la primera quincena de enero y que los primeros veraneantes del año comiencen a retornar a sus hogares santiagueños, desde las agencias de viajes y turismo, indicaron varias particularidades que muestra esta temporada, las cuales la exhiben con una singularidad propia de un año complicado en materia económica que también mostró sus rasgos en las decisiones vacacionales.

Por una parte, una de las características que tuvo esta temporada fue el atraso en la toma de decisiones sobre el veraneo. Ese rasgo no era tal en años anteriores, cuando las reservas comenzaban ya desde el mes de octubre. Pero ahora, muchos paquetes se definieron ‘sobre la hora’ con diciembre ya bien avanzado.

Daniel Luna, propietario de la agencia Mykonos, indicó que "la temporada para nosotros ha venido muy a última hora, muy de golpe se ha decidido la gente. En años anteriores ya desde octubre o noviembre venían haciendo reservas. Pero ahora ha sido todo a último momento".

Detalló que la incertidumbre económica que hubo el año pasado, influyó en el retraso de las decisiones respecto de la planificación del veraneo. "Siempre el turismo es sensible a eso, si se sale o no, la fecha de la licencia, todo eso ha llevado a que la gente defina a última hora pero la contracara es que también por eso estamos consiguiendo buenas tarifas", indicó.

Otro punto rescatado por Luna fue que "año a año se va estirando la temporada. La gente sale por menos tiempo pero 2 ó 3 veces al año", señaló.

Para Paola, encargada de Carranza Viajes, "hay muchas personas que nos consultaron para salir en febrero o marzo por el tema económico. Se abaratan los costos y un paquete que puede salir en enero $4.800 a Carlos Paz en febrero se consigue por $3.800. Bajan entre un 10 y 20%", señaló. Pero además hay otras variantes. "Mucha gente viene y pide un solo servicio: o el pasaje o la estadía, no todo el paquete que le ofrecemos. Porque van en auto propio o bien, necesitan pasaje y paran en algún lado. No compran todo el paquete, si no servicios individuales. Eso pasaba ya el año pasado pero en menor cantidad que este año", agregó Paola. Otro rasgo distintivo de este año son las salidas cortas. "El tema es irse aunque sea unos pocos días, pero barato. Nosotros hemos achicado algunos paquetes y en vez de 7 noches bajamos a 5, por ejemplo a Carlos Paz, todo esto es nuevo también", indicaron desde Carranza. Desde Platino Turismo, Quique uno de los operadores, señaló que el destino estrella de esta temporada ha sido Brasil. "Está complicado conseguir lugar en lo que queda de enero y ya pasamos a ver qué es lo que queda de febrero. Brasil es lo que más se ha elegido". La característica de los viajeros es común: "Grupos de amigos en varios casos, otros, de familia. Salimos los miércoles y domingo y en algunos casos con refuerzo. Los paquetes están desde $16.500 en adelante con media pensión", señaló.