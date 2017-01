La CN busca saldar la cuota de diciembre

Fotos VICE. Javier Medín de la CN.

10/01/2017 -

El vicepresidente a cargo de la Comisión Normalizadora de la AFA, Javier Medín, reconoció que trabaja para conseguir el dinero y saldar la cuota de diciembre a los clubes, y ratificó que las instituciones con deudas no podrán incorporar jugadores.

Medín también destacó que con el organigrama para tratar y aprobar el estatuto y las elecciones para el 28 de abril, el fútbol argentino entra "en una etapa de certeza".

Medín aseguró que habrá elecciones del 28 de abril siempre y cuando se apruebe en término el estatuto en base a las nuevas normas Fifa y Conmebol. Medín no pudo arriesgar si el campeonato comenzará en término por la indefinición sobre la televisación y ratificó que el gobierno tomar distancia del fútbol.

Medín reconoció que hay una demora de parte de la comisión en torno a la cuota de diciembre, los 350 millones de pesos que no llegaron a los clubes, aunque aseguró que las deudas de los planteles es de más de un mes.

"AFA es acreedora de 1.050 millones de los clubes que se han financiado con la AFA desde hace 20 años a tasa cero", senaló el letrado. Sobre el pago de diciembre dijo que el gobierno tiene el dinero "con un rotulo administrativo" y que no depende "cien por ciento" de la AFA.

Cuando se le preguntó si los clubes podrán incorporar refuerzos, Medín respondió: "los clubes que no tengan deuda sí".

Por su parte, el técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Gustavo Alfaro, dijo que no cree que "el torneo pueda empezar en estas condiciones", ya que el fútbol argentino está atravesando "una conyuntura difícil" y que "sin la televisión salvo los (equipos) grandes, los demás no pueden subsistir".

"Estamos viviendo la misma situación que hace seis o siete meses, es una coyuntura difícil y sin la televisión salvo los grandes los demás no pueden subsistir, y el fútbol somos todos, no grandes ni chicos; por eso, no creo que el torneo pueda empezar en estas condiciones".