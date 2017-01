Ronaldo se llevó el premio "The Best" y alcanzó a Messi

Fotos DISTINCIÓN. Ronaldo se erigió en el mejor futbolista del mundo del 2016 a consideración de DT y jugadores.

El portugués Cristiano Ronaldo ganó ayer en la ciudad de Zurich, Suiza, el premio "The Best", instituido por la Fifa, y relegó a Lionel Messi, que no asistió a la ceremonia, y al francés Antoine Griezmann.

Este galardón individual, creado por la Fifa en el 2016, reemplazó al Fifa Ballon d’Or, que unificaba el Balón de Oro entregado por la revista France Football desde 1956 y que desde el año pasado volvió a independizarse.

"The Best", que contó con la presencia del astro Diego Maradona, se decidió por la votación de capitanes y entrenadores de todas las selecciones nacionales afiliadas a la Fifa, pero su innovación más importante consistió en que esta vez se sumó la decisiva participación de los ‘cibernautas’.

Ronaldo, de 31 años, se quedó con el galardón entre los hombres, ya que tuvo un 2016 excepcional, coronó con su tercera Champions League con Real Madrid de España y lideró a Portugal en la bautismal conquista de la Eurocopa jugada en Francia.

Ronaldo, con el logro de ayer, sumó su quinto Balón de Oro, dos de France Football y tres de la Fifa y además alcanzó a Messi, quien obtuvo uno de la revista francesa y cuatro de la entidad madre mundial.

Además, el equipo ideal elegido fue el siguiente: Manuel Neuer (Alemania); Dani Alves (Brasil), Gerard Piqué (España), Sergio Ramos (España) y Marcelo (Brasil); Luka Modric (Croacia), Toni Kroos (Alemania) y Andrés Iniesta (España); Lionel Messi (Argentina), Luis Suárez (Uruguay) y Cristiano Ronaldo (Portugal).