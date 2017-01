"Yo estoy abierto al diálogo, a hablar mirándolo a los ojos"

10/01/2017 -

La publicación de Raúl Fernando (Demi) Carabajal en Facebook, con fecha 5 de enero, puso en evidencia su enojo por no ser parte de la grilla de un festival que fue creado por su padre, Carlos Carabajal y su tío, Agustín Carabajal, padre de Jorge Luis, el organizador de la 46ª edición que tuvo lugar el fin de semana pasado.

-¿El enojo de Demi abre alguna grieta en la familia?

-Yo de la postura de él no sé. No he vuelto a hablar, y la gente se arregla hablando cuando hay diferencias en una familia. Yo creo que no he actuado mal. Yo estoy abierto al diálogo.

-¿Ningún artista de la edición anterior se repitió?

-Ningún artista se repitió. Mósoj Ñaupa vino, pero acompañando a las clases de chacarera de Adela Vignau y Miguel Serrano, en general no se repitieron, y Darío Pérez hizo una apertura. Vinieron solidariamente a colaborar. Yo hace tres años que no toco por dejar lugar a otros compañeros.

-¿Por qué crees que surgió esta reacción que lo llevó incluso a llamarte "inútil"?

-Uno entiende que se puede enojar, por ahí hay razones que cada uno tiene. Yo apelo a la razón, los motivos que yo tengo me parecen razonables, que es la de ceder el lugar a otro compañero. Yo las opiniones me las reservo para decírselas en privado, mirándolo a los ojos.