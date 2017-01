La chacarera dejó contento a Jorge Luis Carabajal

10/01/2017 -

L a 46ª edición del Festival Nacional de la Chacarera dejó dos días de puro folclore, saldos positivos desde la óptica de los organizadores, y algunas críticas. Jorge Luis Carabajal, quien estuvo al frente de la realización de este tradicional evento santiagueño habló de todo, y aseguró que ha logrado cumplir sueños y proyectos.

"Yo siento una gran satisfacción y no sólo es por la repercusión que tuvo el Festival sino por las cosas que hemos podido llevar a cabo y que tienen que ver con sueños y proyectos. Uno no está vendiendo cualquier cosa, sino que está ofreciendo una visión relacionada con lo que es ser santiagueño, con la cultura integral de Santiago del Estero. Por eso hemos tenido propuestas de muralistas, proyección de videos y artesanos con productos tradicionales. Queríamos que hubiera un espacio coherente para poder reconocer también a hacedores de la cultura, como Berta Ponce, la primera telera que recibió una distinción por parte de la Unesco", señaló Jorge Luis a EL LIBERAL.

Y agregó: "Queríamos una fiesta del arte santiagueño; y creemos que la palabra chacarera puede englobar distintas expresiones de lo que es ser santiagueño". Si bien está saboreando el logro de esta edición, Jorge Luis ya piensa en el futuro. "Ideas para el próximo año tenemos muchas; y contamos con el apoyo de gente como Adela Vignau de Saavedra y Miguel Serrano, a quien le dimos un reconocimiento por haber creado el primer ballet folclórico de niños con capacidades especiales. Pero tenemos que entrar en otro terreno, que es lo instituticional, para poder contar con los medios que ayuden a plasmar esas ideas. Con el trabajo hecho estamos muy conformes. El balance es positivo. Hemos podido cumplir sueños".

Por otra parte el músico destacó la colaboración que tuvo la organización del festival por parte de "Turismo del Gobierno de la Provincia, y la Municipalidad de la Capital".

En la primera noche se escucharon críticas por la calidad del sonido. Al respecto, Jorge Luis reconoció que hubo fallas, pero que "por suerte, pudimos arreglarlo y la segunda noche (la del sábado) ya fue impecable". Por otra parte, Demi Carabajal usó su cuenta de Facebook (Raúl Fernando Carabajal) para mostrar su descontento por no haber formado parte de la grilla de artistas de un Festival que considera patrimonio de la familia. Es más, dijo que estaba en la programación y que después lo llamaron para avisarle que no iba a cantar porque no había presupuesto. Al respecto, Jorge Luis Carabajal, admitió: "Yo no lo he leído, me han comentado, no he tenido tiempo. Lo cierto es que no estaba contratado. Nosotros lo vamos manejando de palabra, vamos hablando, pidiendo precios, y después cerramos cuando vemos cuál es nuestro presupuesto. Además, la política del Festival es que un grupo que toca un año deje el lugar a otro compañero en la edición siguiente. Él había tocado varios años seguidos, entonces, creimos que debía dejar un lugar a un compañero. Se lo pedimos bien. Pero igual yo creo que estas cosas hay que hablarlas personalmente".