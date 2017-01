Lizy Tagliani quiere ser madre, pero la frena la burocracia

10/01/2017 -

Hasta hace poco tiempo, Lizy Tagliani pensaba que no estaba preparada para ser madre, por eso ni siquiera fantaseaba con esa idea. Pero ahora, está convencida de que es el momento. "Me encantaría adoptar", reconoció. En este marco, admitió que los pasos burocráticos son su mayor impedimento. "No empecé ningún trámite, eso es lo que me cuesta", agregó.

Y continuó: "Tengo ganas de ayudar a alguien, de devolver lo que la vida me dio". Lizy está protagonizando un gran éxito en Mar del Plata.