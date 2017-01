"Estoy en un momento en que elijo dónde y con quién quiero estar"

10/01/2017 -

Que Sofovich haya sido tu mecenas y te comparen con Nélida, es el sueño de toda vedette.

Exactamente. Yo estoy feliz de la vida. Estoy en un momento de mi vida en que elijo dónde y con quién quiero estar. Estoy en un lugar que me gusta estar que es arriba del escenario. No es la primera Revista que hago pero ésta es una Revista digna de Broadway. El grupo humano es lo mejor que estoy viviendo en esta Revista donde trabajan grandes profesionales como Omar Suárez. A mí no solo me mueve la plata sino el grupo humano también porque uno, a los 40 años, necesita tener paz, y yo estoy en paz.

¿A esa paz la alcanzaste al alejarte de los escándalos o es la vida misma?

Es la edad, que te da la experiencia. Hoy estoy feliz de tener la edad que tengo, la experiencia que adquirí en todo este tiempo y el poder decidir. A las riendas de mi vida las tengo solo yo, no dependo de nadie. Y eso es muy bueno. Amo a la vida, a mi familia y a mi trabajo. Soy una agradecida por todo lo que la vida me dio, da y dará.

, ¿Qué borrarías de tu memoria?

Borraría las malas opciones que hice en cuanto al amor, por lo que tanto he sufrido. Pero, eso, te recompensa en algún punto porque, gracias a Dios, eso ya lo he superado. Si pasó, por algo sucedió. Ahí entendí que todo pasa por y para algol