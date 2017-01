Trump respondió a la actriz Meryl Streep y la consideró "una lacaya de Hillary"

10/01/2017 -

WASHINGTON, Estados Unidos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de Twitter que Meryl Streep es "una lacaya de Hillary (Clinton)" y una de las "actrices más sobrevaloradas de Hollywood", en respuesta al discurso que dio la actriz durante la ceremonia de los Globos de Oro, en la que le lanzó duras críticas.

A través de Twitter, el canal que Trump usa a diario, el magnate sostuvo que Streep "ha perdido a lo grande".

Horas antes, el futuro primer mandatario había esgrimido su respuesta al discurso de la actriz en una entrevista con The New York Times, en el que sostuvo que es una "Hillary lover" (fanática de Hillary) y que ya ha sido "atacado por gente liberal del cine".

Durante la ceremonia, Streep alertó sobre las consecuencias del comportamiento de Trump y sostuvo que la escena más impresionante del año no la había visto en una película, sino cuando el futuro presidente se burló durante la campaña electoral del periodista discapacitado, Serge Kovaleski, del The New York Times, imitando sin gracia sus movimientos.

"Eso me rompió el corazón. Todavía no puedo sacármelo de la cabeza porque no era una película. Era la vida real", remarcó Streep.