Luis Enrique responsabilizó a sus jugadores de no ir a "The Best"

Luis Enrique ha dejado claro en rueda de prensa que la decisión de no ir a los premios “The Best” de la FIFA, que finalmente ganó Cristiano Ronaldo, no partió de él, sino de los propios jugadores (Messi, Luis Suárez, Iniesta y Piqué): “En principio la decisión de ir a un premio es individual y depende de ellos, yo como entrenador respaldo sus decisiones...”.

El técnico hubiera entendido que los jugadores hubieran ido a la gala en Zurich a recoger sus premios, pero agradece que haya primado la preparación para el partido de Copa ante el Athletic (en la ida, el Barcelona perdió 2-1 en San Mamés).

Y para concluir agregó: “La situación deportiva está por encima de cualquier otra, pero habría respaldado cualquier decisión. Que haya críticas forma parte del mercado en el que nos movemos”.